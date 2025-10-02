Antes de 2028
Un plan de 20 millones busca 'salvar' el patrimonio histórico de la provincia de Barcelona
El programa, vigente hasta 2027, prevé ayudas a ayuntamientos y consejos comarcales para rehabilitar edificios históricos, yacimientos arqueológicos y jardines patrimoniales
Un siglo de recuperación patrimonial
Ya en 1914, el primer jefe de Servicios de Monumentos de la Diputación de Barcelona, Jeroni Martorell, advertía que lo “ideal sería no haber de restaurar, sino de conservar los edificios con cura constante”. Más de un siglo después, aquel consejo mantiene plena vigencia. El desgaste del tiempo, la falta de mantenimiento y, en ocasiones, la desidia institucional han puesto en riesgo numerosos bienes patrimoniales de la provincia. Frente a ello, la Diputación de Barcelona (DIBA) ha aprobado un nuevo programa de rehabilitación y mejora, dotado con 20 millones de euros hasta 2027.
La iniciativa, gestionada a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), busca garantizar la preservación de castillos, iglesias, torres, puentes, yacimientos arqueológicos y jardines históricos, con un doble objetivo: asegurar su conservación y darles un uso público que permita dinamizar el turismo y la economía local.
Ayudas condicionadas
El programa, aprobado en septiembre, concentra la mayor parte del presupuesto en 2027 (19 millones), mientras que en 2026 se prevé apenas un millón. Los ayuntamientos y consejos comarcales podrán presentar hasta dos solicitudes, con un máximo de 275.000 euros por edificio, jardín histórico o espacio de memoria, y hasta 45.000 euros en el caso de yacimientos arqueológicos. El importe mínimo subvencionable será de 10.000 euros.
Los trabajos que reciban apoyo económico podrán haberse ejecutado entre 2024 y 2028. El plazo para presentar solicitudes será de cuatro meses, a partir del 29 de septiembre de 2025. La Diputación subraya que las ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación, lo que abre la puerta a cofinanciaciones en proyectos de gran envergadura.
Monumentos singulares
Algunos de los proyectos destacados en los últimos años ilustran el tipo de intervenciones que este plan pretende reforzar. Entre ellos se encuentran la restauración de las casas del antiguo Castell de Cubelles, la torre de la Panadella en Montmaneu, la rehabilitación de la Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor, la adecuación de itinerarios en el Castell de Boixadors (Sant Pere Sallavinera) o la consolidación de un nuevo tramo de muralla del yacimiento arqueológico de l’Esquerda en Roda de Ter.
La Diputación defiende que estas actuaciones permiten no solo conservar elementos de gran valor histórico y arquitectónico, sino también impulsar la identidad de cada municipio y reforzar la cohesión social. La recuperación de jardines históricos y de espacios de memoria democrática también figura entre los objetivos prioritarios.
El planteamiento del programa no está exento de interrogantes. La decisión de concentrar el grueso de la inversión en 2027 plantea dudas sobre su eficacia a corto plazo, en un momento en que muchos bienes patrimoniales necesitan intervenciones urgentes. Además, los importes máximos por ayuda pueden resultar insuficientes para proyectos de gran escala, como la rehabilitación integral de castillos o la consolidación de puentes medievales.
No obstante, el plan supone un refuerzo significativo en un contexto en el que los municipios, en especial los más pequeños, carecen de recursos propios para asumir este tipo de actuaciones. En muchos casos, los consistorios dependen por completo de estas ayudas para evitar que sus monumentos continúen degradándose.
Suscríbete para seguir leyendo
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
- El 90% de los usuarios del patinete desconoce que deberá tener un seguro obligatorio y registrar su vehículo en 2026
- Los 8 mejores lugares para encontrar setas cerca de Barcelona este otoño 2025
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3