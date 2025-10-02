Un plan de 20 millones busca 'salvar' el patrimonio histórico de la provincia de Barcelona

Ya en 1914, el primer jefe de Servicios de Monumentos de la Diputación de Barcelona, Jeroni Martorell, advertía que lo “ideal sería no haber de restaurar, sino de conservar los edificios con cura constante”. Más de un siglo después, aquel consejo mantiene plena vigencia. El desgaste del tiempo, la falta de mantenimiento y, en ocasiones, la desidia institucional han puesto en riesgo numerosos bienes patrimoniales de la provincia. Frente a ello, la Diputación de Barcelona (DIBA) ha aprobado un nuevo programa de rehabilitación y mejora, dotado con 20 millones de euros hasta 2027.

La iniciativa, gestionada a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), busca garantizar la preservación de castillos, iglesias, torres, puentes, yacimientos arqueológicos y jardines históricos, con un doble objetivo: asegurar su conservación y darles un uso público que permita dinamizar el turismo y la economía local.

Ayudas condicionadas

El programa, aprobado en septiembre, concentra la mayor parte del presupuesto en 2027 (19 millones), mientras que en 2026 se prevé apenas un millón. Los ayuntamientos y consejos comarcales podrán presentar hasta dos solicitudes, con un máximo de 275.000 euros por edificio, jardín histórico o espacio de memoria, y hasta 45.000 euros en el caso de yacimientos arqueológicos. El importe mínimo subvencionable será de 10.000 euros.

Los trabajos que reciban apoyo económico podrán haberse ejecutado entre 2024 y 2028. El plazo para presentar solicitudes será de cuatro meses, a partir del 29 de septiembre de 2025. La Diputación subraya que las ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación, lo que abre la puerta a cofinanciaciones en proyectos de gran envergadura.

Monumentos singulares

Algunos de los proyectos destacados en los últimos años ilustran el tipo de intervenciones que este plan pretende reforzar. Entre ellos se encuentran la restauración de las casas del antiguo Castell de Cubelles, la torre de la Panadella en Montmaneu, la rehabilitación de la Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor, la adecuación de itinerarios en el Castell de Boixadors (Sant Pere Sallavinera) o la consolidación de un nuevo tramo de muralla del yacimiento arqueológico de l’Esquerda en Roda de Ter.

La Diputación defiende que estas actuaciones permiten no solo conservar elementos de gran valor histórico y arquitectónico, sino también impulsar la identidad de cada municipio y reforzar la cohesión social. La recuperación de jardines históricos y de espacios de memoria democrática también figura entre los objetivos prioritarios.

El planteamiento del programa no está exento de interrogantes. La decisión de concentrar el grueso de la inversión en 2027 plantea dudas sobre su eficacia a corto plazo, en un momento en que muchos bienes patrimoniales necesitan intervenciones urgentes. Además, los importes máximos por ayuda pueden resultar insuficientes para proyectos de gran escala, como la rehabilitación integral de castillos o la consolidación de puentes medievales.

No obstante, el plan supone un refuerzo significativo en un contexto en el que los municipios, en especial los más pequeños, carecen de recursos propios para asumir este tipo de actuaciones. En muchos casos, los consistorios dependen por completo de estas ayudas para evitar que sus monumentos continúen degradándose.