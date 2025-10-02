Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acción local

Nuevo Carnet Jove de Castelldefels: estos son todos los beneficios y descuentos

Así es la estrella que Castelldefels le ha dedicado a Dani Jarque en su 'paseo de la fama'

Presentación del nuevo Carnet Jove de Castelldefels.

Presentación del nuevo Carnet Jove de Castelldefels. / Ayuntamiento de Castelldefels

El Periódico

El Periódico

Castelldefels
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelldefels fue el escenario este martes, 30 de septiembre de 2025, de la presentación oficial del nuevo Carnet Jove de Castelldefels. Esta iniciativa municipal, impulsada en colaboración con la Agència Catalana de la Joventut, tiene como objetivo principal poner a disposición de los jóvenes una oferta de ventajas en servicios y establecimientos de la ciudad, al tiempo que se fomenta el comercio de proximidad y se refuerza la identidad local.

El proyecto es una apuesta estratégica que ha sido impulsada conjuntamente por las áreas municipales de Comercio y Juventud. El Carnet Jove de Castelldefels busca generar un impacto positivo en el tejido comercial de la ciudad y ofrecer nuevas oportunidades a la juventud.

El nuevo carné no sustituye al Carnet Jove de Catalunya, sino que amplía sus beneficios con una mirada de proximidad. El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes (PP), destacó durante la rueda de prensa que el objetivo es que los jóvenes disfruten de descuentos y oportunidades en su propio municipio. Según Reyes, esta medida es crucial para "reforzar la identidad local, el arraigo y el vínculo con la ciudad".

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde Reyes; la Directora General de Juventud, Clara Quirante; el Primer Teniente de Alcalde, Nico Cerpa; el concejal de Juventud, Cristian Hundamal; y la concejala de Comercio, Mar Sicilia.

Datos y Oportunidades: 29 Ventajas Inmediatas

El Carnet Jove de Castelldefels ya incorpora 29 ventajas en diversos ámbitos como la salud, la formación, la tecnología, el turismo y la movilidad, el deporte y el ocio. Actualmente, el carné puede ser utilizado en más de 40 comercios y establecimientos de la ciudad, promoviendo un consumo "más sostenible y cercano".

Castelldefels cuenta actualmente con 3.864 titulares del Carnet Jove, lo que representa el 27% del total de la población joven del municipio.

Obtención y Próximos Pasos

La obtención del Carnet Jove de Castelldefels se realizará en formato digital, a través de la 'app' del Carnet Jove. Mantiene las mismas condiciones que el carné general de Catalunya, incluyendo una cuota anual de 8,65 € y una vigencia hasta el 31 de diciembre.

Noticias relacionadas y más

Para celebrar su puesta en marcha y darlo a conocer a la juventud, se ha convocado un acto abierto al público. Este evento tendrá lugar el próximo viernes 24 de octubre, a las 18:00 h en la plaza de la Iglesia. Se espera una jornada participativa con carpas informativas (del área municipal de Juventud, Generalitat y Comercio) y actuaciones musicales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  2. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  3. Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
  4. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
  5. Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
  6. El 90% de los usuarios del patinete desconoce que deberá tener un seguro obligatorio y registrar su vehículo en 2026
  7. Los 8 mejores lugares para encontrar setas cerca de Barcelona este otoño 2025
  8. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control

Los vecinos de la Esquerra del Eixample retan al ayuntamiento con un plantado de parterres abandonados

Los vecinos de la Esquerra del Eixample retan al ayuntamiento con un plantado de parterres abandonados

Nuevo Carnet Jove de Castelldefels: estos son todos los beneficios y descuentos

Nuevo Carnet Jove de Castelldefels: estos son todos los beneficios y descuentos

Mariscal pinta su Cobi más grande en el Besòs: “Está en Santa Coloma mirando la ‘Grancelona’”

Mariscal pinta su Cobi más grande en el Besòs: “Está en Santa Coloma mirando la ‘Grancelona’”

El Gran Recapte busca 14.000 voluntarios para ayudar a 230.000 personas en situación de pobreza

El Gran Recapte busca 14.000 voluntarios para ayudar a 230.000 personas en situación de pobreza

FOTOS | Así es la estación fantasma de Gaudí: "Nunca entró en funcionamiento, no la encontraréis en los mapas"

FOTOS | Así es la estación fantasma de Gaudí: "Nunca entró en funcionamiento, no la encontraréis en los mapas"

El metro de Barcelona abrirá 1.000 nuevas plazas para visitar la estación fantasma de Gaudí

El metro de Barcelona abrirá 1.000 nuevas plazas para visitar la estación fantasma de Gaudí

Collboni exige la liberación inmediata de la flotilla y reclama acción internacional: “No podemos permanecer impasibles"

Collboni exige la liberación inmediata de la flotilla y reclama acción internacional: “No podemos permanecer impasibles"

Manifestaciones de estudiantes en Barcelona en apoyo a la flotilla y contra el genocidio en Palestina

Manifestaciones de estudiantes en Barcelona en apoyo a la flotilla y contra el genocidio en Palestina