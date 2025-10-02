Nuevo Carnet Jove de Castelldefels: estos son todos los beneficios y descuentos

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelldefels fue el escenario este martes, 30 de septiembre de 2025, de la presentación oficial del nuevo Carnet Jove de Castelldefels. Esta iniciativa municipal, impulsada en colaboración con la Agència Catalana de la Joventut, tiene como objetivo principal poner a disposición de los jóvenes una oferta de ventajas en servicios y establecimientos de la ciudad, al tiempo que se fomenta el comercio de proximidad y se refuerza la identidad local.

El proyecto es una apuesta estratégica que ha sido impulsada conjuntamente por las áreas municipales de Comercio y Juventud. El Carnet Jove de Castelldefels busca generar un impacto positivo en el tejido comercial de la ciudad y ofrecer nuevas oportunidades a la juventud.

El nuevo carné no sustituye al Carnet Jove de Catalunya, sino que amplía sus beneficios con una mirada de proximidad. El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes (PP), destacó durante la rueda de prensa que el objetivo es que los jóvenes disfruten de descuentos y oportunidades en su propio municipio. Según Reyes, esta medida es crucial para "reforzar la identidad local, el arraigo y el vínculo con la ciudad".

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde Reyes; la Directora General de Juventud, Clara Quirante; el Primer Teniente de Alcalde, Nico Cerpa; el concejal de Juventud, Cristian Hundamal; y la concejala de Comercio, Mar Sicilia.

Datos y Oportunidades: 29 Ventajas Inmediatas

El Carnet Jove de Castelldefels ya incorpora 29 ventajas en diversos ámbitos como la salud, la formación, la tecnología, el turismo y la movilidad, el deporte y el ocio. Actualmente, el carné puede ser utilizado en más de 40 comercios y establecimientos de la ciudad, promoviendo un consumo "más sostenible y cercano".

Castelldefels cuenta actualmente con 3.864 titulares del Carnet Jove, lo que representa el 27% del total de la población joven del municipio.

Obtención y Próximos Pasos

La obtención del Carnet Jove de Castelldefels se realizará en formato digital, a través de la 'app' del Carnet Jove. Mantiene las mismas condiciones que el carné general de Catalunya, incluyendo una cuota anual de 8,65 € y una vigencia hasta el 31 de diciembre.

Para celebrar su puesta en marcha y darlo a conocer a la juventud, se ha convocado un acto abierto al público. Este evento tendrá lugar el próximo viernes 24 de octubre, a las 18:00 h en la plaza de la Iglesia. Se espera una jornada participativa con carpas informativas (del área municipal de Juventud, Generalitat y Comercio) y actuaciones musicales.