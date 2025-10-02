Cambio en el sistema de reservas
El metro de Barcelona abrirá 1.000 nuevas plazas para visitar la estación fantasma de Gaudí
Este mes abrirá durante dos fines de semana y ante la gran demanda se prepara una ampliación de las visitas durante tres más antes de que acabe el año
El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
El metro de Barcelona abrirá por primera vez al público este fin de semana la estación fantasma de Gaudí.
Los 720 pases disponibles, repartidos en dos fines de semana de octubre, se agotaron el pasado 9 de septiembre junto con el total de 5.000 plazas que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ofreció para visitar distintos espacios emblemáticos del metro normalmente cerrados al público coincidiendo con la celebración de su centenario. El gran interés provocó el colapso de la web obrimelmetro.cat: se contabilizaron hasta cerca de 5 millones de intentos de los usuarios para entrar, una cantidad que el sistema no fue capaz de soportar.
Tres fines de semana más
El espacio hasta ahora desconocido por la gran mayoría se ha preparado para su puesta de largo: nunca entró en funcionamiento y el próximo fin de semana será cuando reciba por primera vez la visita de un gran público. El montaje ha sido importante: mamparas que separan el andén de las vías y una exposición que recorre brevemente la historia del centenario del metro, así como una iluminación tenue. Por ello, la idea de TMB es abrir nuevas plazas, concretamente 1.000 más, y organizar visitas otros tres fines de semana antes de que acabe el año.
En esta ocasión, no se llevará el gato al agua quien logre entrar primero en la web. TMB tendrá abierto el periodo de inscripción durante diversos días y, una vez cerrado, realizará un sorteo. Cada afortunado podrá acudir con un acompañante. En la anterior ocasión, quien logró llegar a entrar en la web a tiempo, solo podía inscribir a otra persona si era un menor.
Ahora falta solo conocer cuándo se abrirá el nuevo periodo de inscripción: TMB ultima todos los detalles y lo anunciará en breve.
