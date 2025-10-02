La futura segunda residencia de Santa Coloma ya tiene ubicación: "Somos moderadamente optimistas"

Paso a paso, la futura segunda residencia pública de Santa Coloma de Gramenet está cada vez más cerca. En este caso, la novedad del reivindicado equipamiento es la ubicación que ocupará, revelada por la alcaldesa Mireia González (PSC) en sus redes sociales.

Pese a que el Ayuntamiento contaba con una reserva de suelo al lado de los edificios Cúbics, González ha hecho público que finalmente será un solar municipal en desuso frente al paseo fluvial del Besòs, junto a La CIBA, el que acogerá el recurso para los mayores de la ciudad. Esta segunda residencia fue una de las polémicas de la campaña de las elecciones municipales del 2023, cuando el entonces alcaldable Gabriel Rufián prometió el equipamiento junto con el también entonces conseller Carles Campuzano.

Consultado por EL PERIÓDICO, el portavoz de SOS Gent Gran, la plataforma colomense de personas mayores, Manuel Merchán, asegura que son "moderadamente optimistas" ante el anuncio de la neuva ubicación. "Creemos que se está iniciando el proceso para la construcción de la futura residencia", señala Merchán. El portavoz recuerda que el propio president Illa ya deslizó, durante la presentación de un centro de día, la voluntad política del Govern para construir el equipamiento. Aun así, SOS Gent Gran reivindican "más vivienda pública y más centros de día para los mayores de Santa Coloma".

El anterior terreno, según explica el consistorio colomense, no se adecuaba a los requisitos de la Conselleria de Drets Socials para construir la residencia. Específicamente, el nuevo terreno está situado en la confluencia del recientemente renovado paseo de la Salzereda con la calle de Lluís Companys. "Es un paso adelante para las personas mayores", afirma González. Nada se sabe aún de partida presupuestaria de la que deberá disponer Drets Socials para acometer la construcción.

El Ayuntamiento señala que la parcela a ceder a la Generalitat de Catalunya, de 1.390 m2, cumple con los requisitos óptimos en cuanto a dimensiones, accesibilidad y ubicación para acoger un equipamiento que podría tener alrededor de 90 plazas públicas y que debe diseñarse con criterios muy diferentes a los de la otra residencia de la ciudad". Se basará en el modelo de unidades de convivencia que está implantando la Generalitat en las residencias de titularidad pública.

Modificación del planeamiento urbanístico

La administración local deberá tramitar la modificación de planeamiento urbanístico que arrancará con la aprobación inicial en el pleno municipal de noviembre. Seguidamente, continuará con la exposición pública, la aprobación provisional y la tramitación del expediente de aprobación definitiva en la Comisión de Urbanismo. En paralelo, se realizará el trámite de segregación de la parcela y se entregará la documentación complementaria solicitada por la Generalitat.

La aprobación del expediente de cesión de la parcela "podría realizarse en uno de los primeros plenos de 2026", agregan fuentes municipales de Santa Coloma, "para cerrar definitivamente todo este proceso al inicio del segundo semestre del próximo año". Será entonces cuando Patrimoni de la Generalitat tendrá que aceptar este expediente y ceder el solar a Drets Socials para redactar el proyecto ejecutivo de la segunda residencia y hacer la aprobación, licitación y adjudicación de las obras.