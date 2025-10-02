La Farinera del Clot acogerá una exposición de trenes históricos del metro de Barcelona por su centenario

La explanada situada delante del centro cultural de la Farinera del Clot de Barcelona, junto a la plaza de les Glòries, será el escenario de la exposición de trenes históricos que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha restaurado con motivo del 100 aniversario del metro de la capital catalana.

A partir del mes de noviembre, una gran carpa de 1.200 metros cuadrados albergará cinco coches históricos de las series 100, 300, 400, 1100 y 3000. Estos trenes podrán ser visitados tanto por fuera como por dentro, a través de un recorrido preparado con pasarelas, escaleras y rampas para permitir la accesibilidad de todos los visitantes.

Un tren de la serie 300 del metro de Barcelona, en los talleres de Lesseps en el año 1924. / Archivo

Según ha informado TMB, los trabajos de acondicionamiento del espacio comenzaron el pasado 22 de septiembre. La explanada, ubicada en la intersección de las calles Independència, avenida Meridiana y Gran Via, se preparó con losas de hormigón sobre las que se instalarán raíles para soportar los convoyes, que juntos suman más de 200 toneladas de peso.

Por su parte, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacado la importancia de haber encontrado un emplazamiento adecuado: “Uno de los retos de esta exposición ha sido encontrar un espacio de 1.200 metros cuadrados en la ciudad que pudiera soportar el peso de los trenes históricos”. Bonet señaló además que el lugar “es ideal por sus características: está bien comunicado con metro, tren, autobuses y tranvía; y es un espacio recuperado para la ciudad, haciéndolo, entre otras cosas, más accesible”.

La elección de esta explanada también tiene un vínculo simbólico, ya que cuenta con un pasado ferroviario. Frente a la Farinera del Clot se encontraban antiguamente las vías del tren, y muy cerca del actual centro cultural estaban los talleres de la compañía de ferrocarriles de Tarragona, Barcelona y Francia (TBF).

Restauración

Los cinco trenes que se expondrán comenzaron a ser restaurados el año pasado, en un proceso aprobado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat, ya que algunos de los vehículos están catalogados como Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN).

Las tareas de restauración han incluído, según ha explciado TMB, una limpieza minuciosa del interior y exterior, así como la reparación de suelos, marcos, ventanas, puertas y paneles laterales. También se ha restituído la iluminación en las zonas de pasaje y cabina, y en el exterior se han reparado desperfectos en las chapas y se han aplicado vinilos con los colores originales de cada convoy.