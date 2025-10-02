Un jurado declara culpables de asesinato a dos hombres que apuñalaron a otro en el metro de Barcelona

El jurado popular ha considerado por unanimidad culpables de asesinato a los dos hombres juzgados en la Audiencia de Barcelona desde el 15 de septiembre por haber matado a otro hombre en el metro de Barcelona, concretamente en la estación de Santa Eulàlia (L'Hospitalet de Llobregat). La Fiscalía les pedía 16 años de cárcel.

Los hechos se remontan a la madrugada del 2 de abril de 2023. En un vagón de la Línea 1 del metro de Barcelona, entre las estaciones de la Torrasa y Santa Eulalia, en L’Hospitalet de Llobregat, se mascó la tragedia. Dos ciudadanos peruanos, “mayores de edad y sin permiso administrativo para residir en España”, según Fiscalía, iniciaron una discusión con una persona originaria de Bolivia. Se desconoce el motivo de la pelea, pero de las palabras se pasó a una agresión mortal con arma blanca. El boliviano fue apuñalado en el pecho y falleció en un andén del suburbano.

La discusión entre los dos peruanos y la víctima se inició en el vagón del tren, pero se trasladó después al andén de la estación de Santa Eulàlia. Al detenerse el convoy en ese lugar, el joven boliviano descendió el mismo. Eran las 4:38 h. Los dos acusados le siguieron. Cuando le dieron alcance, uno de ellos le sujetó en el suelo, mientras el otro le clavó un arma blanca en la zona torácica izquierda, lesionado en pericardio y la coronaria del corazón, atravesando el diafragma e impactando también en el lóbulo izquierdo del hígado.

La acusación sostiene que los dos procesados se pusieron de acuerdo “en la acción” y tenían la intención “común” de acabar con su vida o “al menos sabiendo que la muerte se produciría como consecuencia natural y altamente probable de su conducta”.

Malherido, el boliviano pudo subir de nuevo en el vagón de un metro que iba en dirección a la parada de Fondo, en Santa Coloma de Gramenet. Al llegar a la estación de Mercat Nou de Barcelona, descendió del convoy y se desplomó en el andén, donde falleció. El fiscal ha sido contundente y relataba en su escrito que los “acusados atacaron mortalmente” a la víctima cuando esta se había caído y estaba tumbada en el suelo. Ellos eran dos y estaban armados, “lo que supuso”, precisa, que el fallecido “no pudiera oponer defensa eficaz alguna”. Los dos procesados ingresaron en prisión en abril de 2023.