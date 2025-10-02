Gràcia
Concentración frente a la finca okupada de Ca l’Espina en Barcelona para evitar su desalojo
Anulada por segunda vez la expropiación de la Casa Buenos Aires en Barcelona
Barcelona, Roma y París llevan la crisis de la vivienda a la agenda del Consejo Europeo
Medio centenar de personas se concentran desde primera hora de este jueves en el exterior de la casa okupada Ca l’Espina, en el barrio de Gràcia de Barcelona, a la espera del desalojo previsto para este jueves.
Los manifestantes, algunos encapuchados y con el rostro cubierto, entonan cánticos en defensa del derecho a la vivienda como "ni una vecina fuera del barrio".
La finca, que lleva cinco años okupada, tiene cuatro plantas y está ubicada en el número 12 de la calle Astúries. En el interior hay varias personas con máscaras blancas y un joven se ha colgado de la fachada con cuerdas. En el exterior, este jueves por la mañana se han desplazado hasta 16 furgonetas de la BRIMO de los Mossos d'Esquadra.
El edificio muestra en su exterior varias pancartas a favor de la ocupación como "la Gràcia aburguesada seguirá siendo ocupada" y una bandera palestina.
