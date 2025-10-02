Collboni exige la liberación inmediata de la flotilla y reclama acción internacional: “No podemos quedarnos impasibles”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha exigido la liberación inmediata de los activistas que participan en la Flotilla Global Sumud, que fueron detenidos este miércoles por la noche en el asalto que el ejército israelí realizó a los barcos de la misión humanitaria, entre los que se encontraban la exalcaldesa, Ada Colau, y el concejal de ERC en el consistorio, Jordi Coronas.

Ante estos “gravísimos hechos” que constituyen “una clara violación del derecho internacional”, el primer edil ha reclamado la implicación de la Unión Europea -pidiendo a los alcaldes de las capitales que "sumen sus voces" a la demanda de liberación- y de toda la comunidad internacional. “No podemos quedarnos impasibles”, ha expresado en una comparecencia desde el ayuntamiento de la capital catalana. “Es imprescindible que todas las instituciones y la comunidad internacional se impliquen para detener este genocidio”, ha reclamado.

Como ya hizo anoche en un mensaje en Instagram, Collboni ha condenado “rotundamente” las acciones del gobierno de Netanyahu y ha insistido en que “todas las personas detenidas sean liberadas de inmediato para que puedan volver a sus casas, y se respete la integridad física de todos los participantes”. Ha tenido un recuerdo “muy especial” para los barceloneses que están en la misión y, “como no puede ser de otra manera”, para Colau y Coronas.

“Todos son el reflejo de como Barcelona ha estado una de las ciudades más activas y solidarias del mundo en la defensa del derecho humanitario y la reivindicación de los derechos del pueblo palestino”, ha afirmado. En este sentido, ha defendido que la capital catalana siempre ha estado en “la misma posición”, apostando por la paz y por el diálogo, por el respeto entre los pueblos y por encontrar una solución dialogada al conflicto.

El Ayuntamiento de Barcelna contribuye en la ayuda humanitaria a Gaza a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA, y de las entidades que operan sobre el terreno. Asimismo, Collboni ha recordado el impulso de la iniciativa ‘Distrito 11’ para Palestina, como se hizo hace 30 años con Sarajevo.

Plenos de distrito suspenidos

Dada la gravedad del momento, los grupos municipales de ERC y BComú han solicitado este jueves la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces extraordinaria, que se ha celebrado después de la declaración del alcalde. La petición tiene como objetivo debatir y aprobar una declaración institucional de condena ante el asalto a la Flotilla Global Sumud y la detención de los activistas, que se votará este viernes en un pleno extraordinario que tendrá lugar a las 9.30 horas.

Asimismo, ambos grupos han reclamado la suspensión de los plenos de distrito previstos como muestra de rechazo y solidaridad con todas las personas detenidas, que se ha hecho efectiva para este jueves. Como ha explicado la concejal de ERC, Rosa Suriñach, la intención la intención es dar una “respuesta conjunta” del ayuntamiento porque cree que “no es suficiente” con la declaración institucional del alcalde, que ha hecho en su nombre.

Por su parte, el portavoz de Junts, Jordi Martí, ha criticado que Collboni haya actuado "unilateralmente" haciendo su propia declaración institucional, "como un ventajista y con desprecio absoluto hacia la oposición", media hora antes de la convocatoria de la Junta de Portavoces.