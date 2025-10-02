Movilidad
Barcelona tendrá una nueva zona de aparcamiento regulado en Canyelles
La nueva Zona 35 contará con 905 plazas para residentes y entrará en funcionamiento el 10 de noviembre
Barcelona ampliará dos horas la zona verde de Montbau y Sant Genís tras las quejas de los vecinos
Aparcar en Montbau: la odisea que desespera a vecinos y sanitarios de Vall d’Hebron
El barrio de Canyelles de Barcelona, situado en el distrito de Nou Barris, tendrá una nueva zona de aparcamiento regulado con 905 plazas entre la plaza Karl Marx, la ronda de la Guineueta Vella, la Via Favència y la calle Artesania, que empezará a funcionar el 10 de noviembre.
Según indica el ayuntamiento en un comunicado, la ampliación busca regular la demanda de aparcamiento en la vía pública para garantizar una movilidad sostenible, ordenando el espacio del barrio para que sea más accesible y respetuoso con el medio ambiente.
Todos los residentes de esta ampliación que sean titulares de un vehículo registrado en su domicilio podrán estacionar en las plazas de la nueva Zona 35, debidamente señalizadas, con la correspondiente Tarifa de Residente según la etiqueta ambiental de su vehículo.
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
- Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
- El 90% de los usuarios del patinete desconoce que deberá tener un seguro obligatorio y registrar su vehículo en 2026
- Los 8 mejores lugares para encontrar setas cerca de Barcelona este otoño 2025
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control