Barcelona tendrá una nueva zona de aparcamiento regulado en Canyelles

La nueva Zona 35 contará con 905 plazas para residentes y entrará en funcionamiento el 10 de noviembre

Mapa de la nueva zona de aparcamiento de Canyelles.

Mapa de la nueva zona de aparcamiento de Canyelles. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / Europa Press

Europa Press

Europa Press

Barcelona
El barrio de Canyelles de Barcelona, situado en el distrito de Nou Barris, tendrá una nueva zona de aparcamiento regulado con 905 plazas entre la plaza Karl Marx, la ronda de la Guineueta Vella, la Via Favència y la calle Artesania, que empezará a funcionar el 10 de noviembre.

Según indica el ayuntamiento en un comunicado, la ampliación busca regular la demanda de aparcamiento en la vía pública para garantizar una movilidad sostenible, ordenando el espacio del barrio para que sea más accesible y respetuoso con el medio ambiente.

Todos los residentes de esta ampliación que sean titulares de un vehículo registrado en su domicilio podrán estacionar en las plazas de la nueva Zona 35, debidamente señalizadas, con la correspondiente Tarifa de Residente según la etiqueta ambiental de su vehículo.

