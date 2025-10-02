Mariscal pinta su Cobi más grande en el Besòs: “Está en Santa Coloma mirando la ‘Grancelona’”

Cobi ha reaparecido. Más de tres décadas después de adquirir fama planetaria y ser el rostro risueño de la sede olímpica que se quiso poner guapa, la mascota de los Juegos de 1992 se asoma desde esta mañana al borde de Barcelona, al pie del Besòs y oteando a la ciudad de la que fue símbolo desde Santa Coloma de Gramenet.

“Es el más grande que he pintado nunca”, admitía Javier Mariscal, el creador del popular personaje, tras pintarlo una vez más en unas pocas horas este jueves, al modo de un grafiti mayúsculo. Un trozo de 17 metros de largo por cuatro de alto en el muro que flanquea la margen izquierda ha servido de lienzo para hacer revivir al ‘gos d’atura’, que pasa a poblar el parque fluvial envuelto de los cerca de 150 murales del Besart, el museo al aire libre de arte urbano que se está expandiendo a un lado y otro del río.

Ilustrador de referencia, Mariscal no se ha prodigado en el mundo grafitero. No obstante, sorprendió hace tres años trazando los rasgos inconfundibles de Cobi en una pared del Born, su barrio en Barcelona. Fisgoneando medio escondido, basta que apenas levante las orejas y media cara tras una tapia para reconocerlo, algo solo al alcance de los iconos. Es la misma figura que el artista ha recreado junto al Besòs en tamaño extra y con un minimalista blanco y negro, visible desde la orilla opuesta y desde uno de los puentes que une Barcelona con Santa Coloma.

Nuevo mural del BesArt, el museo de arte del río Besòs, realizado por Javier Mariscal en Santa Coloma de Gramenet, con la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Cobi, el 2 de octubre de 2025. / Ferran Nadeu

“Está en Santa Coloma mirando la ‘Grancelona’”, cuenta Mariscal tras acabar la faena, coronada con su firma estampada en el muro. “Hoy no podemos hablar solo de Barcelona, sino que hay que hacerlo de la ciudad metropolitana -reivindica el autor-. Necesitamos que en los pueblos se olviden de decir que ‘yo soy de L’Hospitalet’, ‘yo soy de Cerdanyola’… No, todos somos la ‘Grancelona’, tenemos que trabajar mucho más juntos. ¿Por qué en Sant Cugat no tenemos una ópera? ¿Por qué en Badalona no tenemos el mejor mercado de las flores? Hay que pensar mucho más en la ‘Grancelona’”.

En comparación con el Cobi capaz de combinar mil vestidos para exhibirse ante el mundo, la veterana mascota de ahora se antoja más retraída. “Es que hace 30 años era el protagonista -recuerda Mariscal-. Nació para trabajar diciendo ‘Wellcome to Barcelona’, ‘Barcelona is a very beautiful town’, ‘We are Catalonia, we eat pa amb tomàquet’ y todo eso. Han pasado los años, se asoma y ahora dice ‘¿Cómo estáis? Yo estoy bien’”.

Emblema multicultural

A Mariscal le gusta que el trazo sencillo pero genuino de esta versión quizá cotilla y juguetona de Cobi haga reír a quien la ve. “Hace cosquillas al cerebro de la gente y eso funciona”, aprecia. Admite que, además, permite más de una lectura.

“Hay quien piensa que está mirando cómo está Barcelona”, señala el ‘padre’ de la criatura, cuya aparición marcó de algún modo un antes y un después en el rumbo de la ciudad. Para el artista, su personaje pasearía satisfecho por la urbe multicultural de viajar al futuro desde la capital que se volcó en las Olimpiadas.

“Hay cosas en las que Barcelona ha ganado mucho, y es que ahora coges un taxi y el que conduce habla urdu, y habla catalán, y español e inglés y está muy contento de haber dejado su país y trabajar aquí”, destaca. “Hay peruanos, hay colombianos, hay argentinos, muchos italianos... Gracias a los italianos tenemos restaurantes buenísimos en Barcelona -alaba-. Barcelona fue lo que fue en las olimpiadas gracias a todos esos charnegos que, como yo, llegaron aquí y la hicieron mucho mejor. Y ahora la hacen la gran cantidad de sudamericanos, africanos, marroquíes, de gente de Pakistán y de toda Europa”.

"Cobi es multiculturalidad", define Camil Escruela, grafitero que ha pintado mano a mano con Mariscal esta mañana en Santa Coloma. "Representa la Barcelona de los 90, pero la de hoy en día también, gracias a la multiculturalidad somos lo que somos, como la Miami de Europa", compara el artuista urbano, cuya obra está inspirada en la del valenciano. Por algo EL PERIÓDICO le definió hace unos años como "el pequeño Mariscal", lo que le enorgullece

De hecho, Escruela ha pintado su propio mural junto al del afamado ilustrador, un jardín repleto de esculturas reconocibles de Miró, Calder, Picasso, Koons... y con un Cobi justo en medio. "Mariscal me parece uno de los mejores artistas del siglo XX -elogia-. Me he empapado de él desde pequeño y fui cogiendo un estilo muy Barcelona, que está muy identificado con Mariscal. Soy un chico de Besòs Mar y pintar en el río con Javier, mi máximo referente, es cerrar un círculo y cumplir un sueño".

Mariscal postula que “Barcelona es mucho mejor por la gran inmigración” en un momento de auge de la extrema derecha. El artista niega que recuperar a Cobi sea un signo de nostalgia sino que, más bien, lo que hace el perro pastor es atisbar con curiosidad al futuro, “siempre mucho mejor que el pasado”, defiende. “A pesar de gentuza tipo Trump y Vox, estertores de los machos blanquitos que están acojonados porque se les acaba el chollo”, remata.