Respuesta institucional
BComú y ERC exigen al Ayuntamiento de Barcelona suspender plenos y condenar la detención de la Flotilla
Ada Colau, tras ser interceptada la Flotilla en Gaza: "Israel nos ha detenido ilegalmente"
CONTEXTO | La Flotilla Sumud, interceptada en "zona de alto riesgo" en su travesía hacia Gaza
Los grupos municipales de ERC y Barcelona en Comú (BComú) han solicitado este jueves la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces extraordinaria en el Ayuntamiento de Barcelona. La petición tiene como objetivo debatir y aprobar una declaración institucional de condena ante el asalto a la Flotilla Global Sumud y la detención de los activistas que participaban en la misión, entre los que se encuentran el concejal electo Jordi Coronas y la exalcaldesa Ada Colau.
Asimismo, ambos grupos han reclamado la suspensión de los plenos de distrito previstos como muestra de rechazo y solidaridad con todas las personas detenidas.
Por su parte, este jueves el Parlament de Catalunya estudia si altera el pleno tras la interceptación de la Flotilla cerca de Gaza.
La Armada israelí comenzó el miércoles a interceptar en aguas internacionales los barcos de la Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, a unas 80 millas (128 kilómetros) de la costa de Gaza. La flotilla tenía como objetivo romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la zona.
El Ministerio de Exteriores israelí ha informado que varios barcos de la flotilla fueron detenidos y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
- El 90% de los usuarios del patinete desconoce que deberá tener un seguro obligatorio y registrar su vehículo en 2026
- Los 8 mejores lugares para encontrar setas cerca de Barcelona este otoño 2025
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3