BComú y ERC exigen al Ayuntamiento de Barcelona suspender plenos y condenar la detención de la Flotilla

Los grupos municipales de ERC y Barcelona en Comú (BComú) han solicitado este jueves la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces extraordinaria en el Ayuntamiento de Barcelona. La petición tiene como objetivo debatir y aprobar una declaración institucional de condena ante el asalto a la Flotilla Global Sumud y la detención de los activistas que participaban en la misión, entre los que se encuentran el concejal electo Jordi Coronas y la exalcaldesa Ada Colau.

Asimismo, ambos grupos han reclamado la suspensión de los plenos de distrito previstos como muestra de rechazo y solidaridad con todas las personas detenidas.

Por su parte, este jueves el Parlament de Catalunya estudia si altera el pleno tras la interceptación de la Flotilla cerca de Gaza.

La Armada israelí comenzó el miércoles a interceptar en aguas internacionales los barcos de la Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, a unas 80 millas (128 kilómetros) de la costa de Gaza. La flotilla tenía como objetivo romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la zona.

El Ministerio de Exteriores israelí ha informado que varios barcos de la flotilla fueron detenidos y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.