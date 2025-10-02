Badalona empleará a 30 personas para que se ocupen del mantenimiento de los edificios municipales y los espacios públicos

El de la falta de mantenimiento de los edificios municipales y los espacios públicos es uno de los problemas más acuciantes y crónicos que padece la ciudad de Badalona. Un ejemplo paradigmático de ello es el de la principal biblioteca de la localidad, Can Casacuberta, que se cerró en 2019 por problemas con la climatización y que, desde entonces, ha experimentado un carrusel de aperturas y cierres por los mismos motivos hasta la actualidad, que sigue con la persiana bajada. No se salva tampoco de la falta de mantenimiento el equipamiento adjunto a la biblioteca, el Espai Betúlia, que recientemente ha tenido que echar el cerrojo por problemas de goteras. La lista de espacios municipales que necesitan una adecuación es más larga, e incluye la piscina municipal, el principal edificio de oficinas del ayuntamiento (el Viver), la comisaría de la Guardia Urbana, los mercados, o las escuelas, entre otras.

Para remendar la situación, el Ayuntamiento de Badalona, a través del Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO), ha puesto en marcha el nuevo Plan local de ocupación ‘Badalona Treballa', mediante el cual se contratará a 30 personas en paro para hacer tareas de mantenimiento en los espacios públicos y edificios municipales.

El programa, con una duración de doce meses, empezará el próximo 17 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2026. El objetivo principal del plan es, según explica el Ayuntamiento en un comunicado, "fomentar la ocupación entre las personas que hace tiempo que buscan trabajo y, a la vez, contribuir a la mejora de los entornos urbanos de la ciudad", a través de la oferta de puestos de trabajo en varios oficios vinculados al mantenimiento y el cuidado de la ciudad. Así, se contratarán oficiales y peones de paleta, fontaneros y electricistas, herreros y cerrajeros, operarios y operarias de jardinería y pintura, así como personal de limpieza.

El consistorio indica que durante el proceso de selección de este programa, financiado por la Diputación de Barcelona, "se valorará de manera especial los factores sociolaborales, la experiencia profesional y las competencias transversales de los candidatos". Las personas interesadas podrán recoger el formulario de solicitud del 6 al 8 de octubre de 2025 en las instalaciones del IMPO, ubicadas en la calle de la Nova Cançó, 1; de 9:00 a 14:00 horas. Los resultados de la selección se publicarán entre el 21 y el 22 de octubre.

La primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Badalona, Cristina Agüera, ha declarado que con esta iniciativa, el gobierno municipal "reafirma su compromiso para impulsar políticas activas de ocupación y generar oportunidades laborales de calidad para las personas que hace tiempo que buscan trabajo". "Al mismo tiempo, este programa contribuye a mejorar los espacios públicos y equipamientos municipales, con un impacto muy positivo en el conjunto de la ciudad", ha resumido.