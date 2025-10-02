FOTOS | Así es la estación fantasma de Gaudí: "Nunca entró en funcionamiento, no la encontraréis en los mapas"

"Nunca entró en funcionamiento, no la encontraréis en los mapas", indica la directora de la fundación de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Mònica Peinado, acerca de la estación de metro de Gaudí. Se construyó en 1968, pero no se llegó a abrir al público y quedó para siempre en la penumbra, viendo pasar los trenes de la Línea 5. Hasta este fin de semana, que recibirá sus primeras visitas.

El metro de Barcelona abre por primera vez sus dos estaciones fantasma coincidiendo con la celebración de su centenario. Una es la de Gaudí, cerca de Sagrada Família, y la otra la de Correos, que sí funcionó entre 1934 y 1972, pero quedó fuera de servicio con la ampliación de la L4.

Una exposición recorre el andén de la estación fantasma de Gaudí, por la que no paran los trenes. / Ferran Nadeu / EPC

Condenada a la oscuridad

¿Por qué la de Gaudí se construyó pero nunca se abrió al público? Peinado lo explica: La estación de Gaudí del metro de Barcelona nunca llegó a utilizarse por una combinación de motivos económicos, urbanísticos y de planificación. En los años sesenta se proyectó como parte de la actual L2, que debía avanzar desde Sagrada Família hacia Paral·lel. Sin embargo, aquel tramo no se construyó debido a la falta de recursos, a las dificultades técnicas y de expropiación de terrenos. Eso dejó la estación prácticamente terminada, pero fuera de la red en servicio.

Además, había un problema de solapamiento: la estación de Gaudí estaba situada a muy poca distancia de la estación Sagrada Família de la L5, que sí entró en funcionamiento. Tener dos paradas tan próximas carecía de sentido operativo y económico, por lo que se descartó abrirla. Gaudí quedó de esta forma condenada a la oscuridad, convertida, como en una maldición, en una estación fantasma: construida, pero sin servicio, nunca estrenada y oculta bajo tierra.

Los convoyes no paran a su paso por la estación fantasma de Gaudí. / Ferran Nadeu / EPC

El otro andén

Para llegar hasta ella se recorre el pasillo hasta el vestíbulo que conectaba con los dos andenes de la estación. En sus paredes pueden observarse imágenes históricas: las cocheras de Santa Eulàlia del Metro Transversal,en 1934; los accesos a Liceu de 1952... Lo que impacta más, sin embargo, es un repentino calor húmedo que de repente recibe al visitante.

Una trabajadora del metro realiza inspección en la vía 1, que se mantiene en la penumbra, en la estación fantasma de Gaudí. / Ferran Nadeu / EPC

En el andén, correspondiente a la vía 2, una breve exposición de fotografías realiza un recorrido por la historia del metropolitano barcelonés, bajo una iluminación tenue. "La circulación de la L5 no se ve afectada. Es una oportunidad para ver pasar los convoyes a lo largo del túnel", expresa el director del metro, Óscar Playà.

Revelada ahora al gran público, los que ya la conocían, fanes del tren, esperan verla cada vez que circulan en el metro entre las estaciones de Sagrada Família y Verdaguer. Situados ahora en ese andén, una mampara lo separa de las vías para evitar cualquier accidente, y permite espiar también desde este lado a los que viajan en los vagones. Y también observar el otro lado, el de la vía 1, que permanece en la penumbra.

Nuevas visitas

Las 700 plazas para ver la estación durante el próximo fin de semana y el del 25 y 26 de octubre se agotaron el pasado 9 de septiembre muy rápidamente. TMB abrirá 1.000 nuevas plazas en breve. "Todo lo secreto genera interés, por el misterio", indica Peinado, justo en el momento en el que titubea y se apaga durante unos segundos la poca iluminación del andén. Parecería preparado, pero no lo es: "Estamos trabajando hasta el fin de semana en la adecuación del espacio", aclara Playà, atribuyéndolo a un pequeño fallo técnico.