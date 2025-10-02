Unos 40 poetas pasarán por el Festival Nacional de Poesía de Sant Cugat del Vallès, que llega a su edición número 25, y que se celebrará del 6 al 25 de octubre en lugares del municipio como el Teatro-Auditorio Emma Vilarasau, el Monasterio o el Siglo Mercantic.

Este espacio acogerá la previa del festival, con una mesa redonda con Roger Mas, Anna Andreu, Guillem Gisbert y Mireia Arnal, para hablar de la relación entre poesía y música. Entre los poetas protagonistas de la cita destacan nombres como los de Marta Pessarrodona, Enric Casasses, Andrés Gomila o Biel Mesquida. El acto inaugural, 'El humor y la fiesta', será el 14 de octubre en el Teatre-Auditori, con Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Marc Bosch y Júlia Bonjoch, bajo la dirección de Jordi Bosch.

El festival ha configurado una veintena de actos, en una edición "extensa y atrevida": "El objetivo es acercar la poesía a la ciudadanía", ha explicado el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que ha destacado la labor que realiza en este sentido la Asociación Gabriel Ferreter.

El espectáculo inaugural, que no se celebra el primer día, como es tradición, contará con el acompañamiento musical de la 5 O'clock Jazz Band, y permitirá dar una mirada panorámica de la producción catalana en lengua catalana más destacada hasta la fecha. El espectáculo pone el foco en la tradición poética y humorística del país, desde Jaume Roig hasta Dolors Miquel, pasando por Pitarra, Pere Quart o Josep Pedrals: "Lo hemos planteado como una fiesta, con humor, como una gran celebración, haciendo una pequeña antología de la poesía catalana", ha destacado el director artístico del espectáculo, Jordi.

Otra de las citas destacadas es 'Los poetas del siglo', que se ha programado el 18 de octubre en el Monasterio de Sant Cugat. Se trata de un recital multitudinario e íntimo que nueve poetas de diferentes generaciones protagonizarán entre las centenarias paredes del edificio.

Mireia Calafell, Biel Mesquida, Blanca Luz Vidal, Sara Fontan, Adrià Targa, Maria Callís, Pol Guasch, Josep Pedrals, Marta Pessarrodona y Enric Casasses serán los protagonistas de la propuesta, que arrancará a las 10.30 hy se alargará hasta las 20:00 h. grupos reducidos, con seis poetas por la mañana y seis por la tarde, la idea es que empieces por la mañana con un recorrido, al mediodía puedas cambiar de escenario dentro del propio Monasterio, y por la tarde tengas otros poetas, con una inmersión de los mejores poetas del país", ha destacado el organizador de la cita, Andreu Gomila.

El mismo 18 de octubre Marta Relena y Helena Ros ofrecerán en el Teatre-Auditori 'Se pregunta', su último disco, un viaje íntimo y sonoro alrededor del canto mediterráneo. Carlota Gurt, por su parte, ofrecerá el 23 de octubre en el Siglo Mercantic el monólogo 'Una aniquilación fallida: la libido, la historia y yo': "La idea no es hacer un monólogo gracioso, aunque tiene momentos graciosos y otros tristes, pero quiero llegar a una tesis de por qué yo es así", ha destacado.

El Siglo Mercantic será también el espacio el encargado de cerrar la cita de este año, con el líder de Mishima, David Carabén, quien el 25 de octubre repasará en formato íntimo inspirado en su libro 'La forma de un sentido'. La cita incluirá letras que no formen parte de su repertorio habitual y poemas musicados para la ocasión.