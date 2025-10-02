El gran corte de la R3 durante 16 meses alargará el tiempo de viaje entre 20 y 30 minutos

Entre 20 y 30 minutos será el tiempo de viaje que cerca de 21.000 usuarios de la línea R3 de Rodalies tendrán que sumar al habitual cuando empiece el martes el largo corte de 16 meses por las obras de desdoblamiento de la vía. Renfe está realizando estos días circulaciones del dispositivo de autobuses en vacío para calcular los tiempos de viaje, las entradas a las poblaciones y reajustar la ubicación de las paradas para asegurar la mayor agilidad y menor afectación posible a toda la movilidad.

Sin embargo, “siempre que hay un transbordo implica un incremento de tiempo”, ha explicado el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, que ha añadido que el despliegue de autobuses “intenta generar el mínimo de molestias posibles”. Para evitar que los usuarios vayan perdidos los primeros días al no conocer dónde coger el autobús correcto, Renfe destinará 90 personas a informar en los principales puntos de transbordo.

Renfe ajusta los autobuses sustitutorios unos días antes del gran corte de la R3 de Rodalies / Ricard Cugat

Puntos neurálgicos

El plan alternativo de transporte para sustituir con autobuses el corte de la línea R3 de Rodalies entre Montcada Bifurcació y La Garriga ha localizado su centro operativo en uno de los extremos en la estación de Fabra i Puig de Barcelona y, en el otro, en la de Centelles. El dispositivo habilitado por Renfe, con un presupuesto de 58 autobuses y 43.500 plazas diarias, incluye autobuses directos entre ambas estaciones, líneas con paradas y servicios complementarios cada hora desde La Garriga. Pero en la práctica, la estación Granollers-Canovelles, justo entre medio de ambas, será junto con Fabra i Puig el segundo gran punto neurálgico, y el que finalmente se ha reforzado con más autobuses.

Circulaciones sin pasaje de los autobuses sustitutorios unos días antes del gran corte de la R3 de Rodalies / Ricard Cugat

“Hace mucho tiempo que se está planificando este corte. El nivel de exigencia es alto, entendemos que desde el primer día debemos tener un plan alternativo que funcione a la perfección. Pedimos que no haya gente perdiéndose o esperando trenes”, ha exigido desde la asociación Promoció del Transport Públic Arnau Comajoan, que reclama coordinación entre la llegada de los trenes y la salida de los buses.

Simulación

La entidad ha viajado este jueves en una de las circulaciones de prueba que realiza Rodalies. Comajoan ha valorado que Renfe haya publicado, siguiendo la petición de los representantes de los usuarios, los horarios concretos para conocer a qué horas hay que tomar el autobús y evitar esperas en las paradas.

Renfe ultima el dispositivo de autobuses sustitutorios unos días antes del gran corte de la R3 de Rodalies / Ricard Cugat

En caso de que en algún momento no se cumplan las frecuencias previstas, Renfe ha dispuesto un retén de nueve autobuses distribuidos a lo largo de la C-17, que se activarán para reforzar el dispositivo. Tres se esperarán en la calle pintor Alsamora junto a la Meridiana; tres más se destinarán a Centelles, dos estarán estacionados en Mollet y otro más en el extremo norte, en Vic.