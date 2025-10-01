Vuelve el 'Viu Montjuïc' este fin de semana con un centenar de actividades gratuitas

El primer fin de semana de octubre vuelve a Barcelona la cita 'Viu Montjuïc', una prorgamación conjunta de todos los equipamientos culturales y deportivos de la montaña. El sábado 4 y el domingo 5 de octubre habrá más de 90 actividades gratuitas y para todas las edades.

Desde itinerarios guiados por el parque hasta propuestas familiares, conciertos, danza, teatro y arquitectura: hay planes para todos los gustos. La programación está ideada para "recordar Montjuïc", "descubrir Montjuïc" y "vivir Montjuïc", para llegar a distintos perfiles de vecinos y visitantes y divulgar todas las posibilidades que ofrece el parque.

La afluencia se ha doblado en cuatro años -unas 80.000 personas acudieron a Montjuïc la última edición- y se espera que de nuevo sea un éxito de asistencia. Algunas actividades requieren inscripción previa, puesto que los espacios o formatos requieren de un aforo limitado. El plazo para apuntarse cierra el viernes 3 de octubre a las 12h del mediodía. Se puede consultar toda la parrilla y reservar plaza a través de la web Viu Montjuïc.

El consistorio aplaude que la presente edición, la quinta, crece en colectivos cómplices y en el total de actividades ofrecidas. Destaca una 'arrossada' popular de la sociedad gastronómica de la Colla de l'Arròs, una ruta literaria por el centenario del nacimiento de Paco Candel, un concierto con seis nuevas bandas en el CaixaFòrum, una performance en la Fundació Joan Miró, las actuaciones del Montjuïc Dansat, los actos familiares del El Petit Festival del Museu d’Arqueologia de Catalunya o la maratón de actos de barrios Fontades Comunitàries en la plaza Margarida Xirgu.

También hay propuestas singulares como una iniciación a la escalada en la Foixarda, un itinerario por la botánica funeraria, un encuentro de coleccionistas de temática deportiva, un espectáculo poético en los jardines Laribal o un cuentacuentos rockero en el CaixaFòrum. Otro gancho fundamental es que los dos días habrá puertas abiertas en los principales equipamientos, desde el MNAC y el castillo hasta el Estadi Olímpic Lluís Companys y el Poble Espanyol.

La iniciativa surgió de los propios actores culturales de la montaña, que la financian junto al Ayuntamietno de Barcelona, que destina a este fin de semana una parte de la recaudación de la tasa turística. La primera edición estaba prevista para el verano de 2020, pero la pandemia pospuso el estreno hasta octubre de 2021. Un contratiempo que ha acabado consolidando la cita a principios de otoño, después de la Mercè.