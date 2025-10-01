“Por fin vemos que esto va en serio”: Badia del Vallès encara el desamiantado entre la esperanza y la desconfianza vecinal

Su suegro falleció por la inhalación de amianto en la antigua fábrica Uralita de Cerdanyola del Vallès, con poco más de 60 años, recuerda María Luisa García. Hoy, celebra que su ciudad haya iniciado finalmente el proceso para contratar empresas que se encarguen de unas obras faraónicas destinadas a eliminar este material tóxico de su entorno urbano.

Badia del Vallès comienza a vislumbrar la luz al final de un túnel que parecía interminable. A mediados de septiembre se abrió la licitación para seleccionar a las compañías encargadas de retirar el amianto de los bloques de viviendas: un material instalado sin reparos en los años setenta y que, hoy, simboliza tanto el riesgo como la deuda histórica con una ciudad obrera construida a toda prisa.

La noticia ha sido recibida con una mezcla de esperanza y cautela. La Asociación de Vecinos, encabezada por su presidente Juan José Díaz, celebra que, por fin, se dé un paso firme en una demanda que acumula décadas de retrasos. “Es una buena noticia, sin duda. Pero no podemos bajar la guardia”, advierte. Por ello, desde la entidad piden una comisión de seguimiento con participación vecinal, que garantice transparencia en cada fase del proceso, desde la contratación hasta la ejecución final. “La gente de Badia ha sufrido demasiado como para que ahora nos quedemos fuera de la toma de decisiones”, añade.

El presidente de la Asocaición de Vecinos, Juan José Díaz / Zowy Voeten

Aún con permisos para tramitar

El camino, sin embargo, está lejos de ser sencillo. Para poder adjudicar los trabajos, el Ayuntamiento necesita contar con los permisos firmados de cada comunidad de vecinos. En total son 127 comunidades, pero a día de hoy únicamente se han presentado tres autorizaciones completas. La mayoría de bloques están gestionados por un total de dos administradores de fincas, lo que ha ralentizado la tramitación y deja claro que el grueso del trabajo burocrático todavía está pendiente.

Este atasco no sorprende a veteranos como Fernando López, vecino de la avenida Burgos desde 1976. “Nos han dicho tantas veces que ya empezaba, que cuesta creérselo”, confiesa. Su relato tiene la cadencia de quien ha visto cómo las promesas se aplazaban año tras año. “Al principio ni imaginábamos los riesgos, pero después empezamos a ver vecinos enfermos, algunos fallecidos, y eso ya no se olvida”, explica. Con todo, admite que esta vez siente una chispa diferente: “Ojalá sea la buena. La ciudad lo merece”.

Fernando López, vecino, delante de su propio edificio / Zowy Voeten

Más optimistas se muestran Trinidad Alba y Antonio Esteo, que residen también uno de los bloques afectados. “Para la población es muy importante que nos quiten el amianto. Da tranquilidad”, resume ella. Su comunidad apenas sufre la presencia del material en una canalización, pero conocen la magnitud del problema en otros edificios. “Fuimos a una reunión convocada por el alcalde. Nos dijeron que no habría problema y confiamos en que empiece cuanto antes”, añade Antonio, convencido de que la información clara ayuda a rebajar temores.

Trinidad Alba y Antonio Esteo, vecinos de Badia del Vallès, pasean por las calles del municipio, donde se prevé la retirada del amianto de 127 edificios, en el mayor operativo de este tipo realizado hasta ahora en Catalunya y España / Zowy Voeten

La visión de María Luisa García, vecina de Badia desde hace 40 años, condensa el espíritu de muchos de sus vecinos. “Hemos luchado mucho tiempo para llegar hasta aquí. Ahora sí parece que va en serio”, afirma. Aunque en su piso la afectación es limitada —“solo una pequeña tubería”—, considera que el beneficio será colectivo: “Lo importante es que esto se haga bien, que se acabe con esta preocupación y que podamos vivir más tranquilos”. A diferencia de otras etapas, esta vez reconoce sentirse bien informada: “En las reuniones se nota que la cosa se mueve. Eso da confianza”.

Una vecina de Badia del Vallès, ⁠María Luisa García, celebra la licitación para el desamiantado de la ciudad / Zowy Voeten

"Ciudadanos de segunda"

Badia del Vallès nació deprisa y sin respiro, con bloques de viviendas en serie que acogieron a miles de familias trabajadoras procedentes de otras partes de España. Medio siglo después, aquellos cimientos apresurados salen a la superficie en forma de un material que fue barato y funcional, pero que hoy es sinónimo de peligro. "El desamiantado no es solo una obra técnica, representa un acto de justicia urbana con quienes han convivido durante décadas con la amenaza silenciosa de fibras microscópicas y con la sensación de ser ciudadanos de segunda", asegura el presidente de la Asociación de Vecinos.

El Ayuntamiento asegura que el proceso está en marcha y que las primeras intervenciones llegarán pronto. Pero el reto inmediato es desbloquear los permisos vecinales, sin los cuales no se podrá adjudicar el grueso de las obras. Mientras tanto, la mayoría de los vecinos prefiere mirar esta vez hacia adelante. La esperanza se abre paso en las escaleras de los bloques y en las conversaciones de los portales. Porque, como repite María Luisa con una sonrisa que mezcla alivio y cautela: “Por fin vemos que esto va en serio”.