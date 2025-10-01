Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: "Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan"

Unas 3.000 vecinos de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y Esplugues (Baix Llobregat) han marchado por las calles de la segunda ciudad de Catalunya para reclamar más seguridad y protestar contra el incivismo con el que, denuncian, conviven desde hace meses. "Queremos vivir en una ciudad digna. Queremos más seguridad. Reclamamos a las instituciones que pongan orden y traigan más unidades policiales y poder salir tranquilos a pasear por las noches", dice Abraham Lobo, vecino del barrio de Pubilla Cases y uno de los impulsores de la protesta. Lobo insiste en que no es una protesta en contra del Ayuntamiento de L'Hospitalet o de ningún partido político, sino contra la situación en la que viven y el aumento de algunos tipos de delitos, como robos y hurtos o el auge de narcopisos en su barrio y otras zonas de la ciudad.

"Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan", han aseverado los organizadores al inicio de la marcha. "Vivimos con mucho incivismo. En los últimos 10 años ha crecido mucho esta situación. Hay robos o fiestas en la calle cada día y no podemos ni descansar", ha apuntado por su parte Araceli, vecina del barrio de Can Vidalet de Esplugues de toda la vida. Los organizadores han celbrado el "éxito" de la marcha, que se ha hecho oir a lo largo del recorrido con un ruido constante que se ha convertido en un estruendo con el eco que otorga el puente de la avenida Isabel la Catòlica.

El propio Lobo explica que la génesis de la manifestación radica en los meses de marzo y abril de este mismo año y que se ha ido organizado a través de grupos de WhatsApp y Facebook de vecinos de L'Hospitalet, como 'L'Hospitalet Informa', que gestiona precisamente Abraham. Tal y como explicó este diario meses atrás, vecinos y comerciantes de Pubilla Cases y Can Serra ya se habían organizado previamente vía grupos de WhatsApp para avisarse entre ellos de hechos delictivos o problemas de convivencia que sufren o presencian y tratar de coordinarse a la hora de llamar a la policía para hacer más presión.

Los manifestantes se han concentrado en la plaza de la Bóbila y han peregrinado hasta la plaza del Ayuntamiento, donde el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós (PSC), ha recibido a tres de los organizadores. No a Lobo, algo que ha generado gritos de "alcalde dimisión" a las puertas del consistorio. Con todo, el propio Quirós ha terminado por bajar a la plaza, donde los manifestantes han pronunciado un segundo manifiesto para, de nuevo, reclamar medidas contra la degradación de las calles, así como más presencia policial y medidas judiciales más efectivas contra la multirreincidencia.

Incremento de la delincuencia

Como ya adelantó EL PERIÓDICO en mayo de este año, el aumento de la presión policial en Barcelona y el aeropuerto de El Prat ha supuesto que buena parte de los criminales multirreincidentes y negocios ilegales como los narcopisos se desplacen y L’Hospitalet, ubicada entre ambos puntos, ha sido uno de los grandes receptores de esta actividad criminal. De hecho, los datos de la última Junta Local de Seguridad de la ciudad, celebrada en abril de este 2025, reflejaron que, en el último año, los delitos en L'Hospitalet habían crecido un 6,4%, principalmente, debido a los hurtos.

En esta línea, mandos policiales remarcaban entonces que la "casuística única" de L'Hospitalet, con más de 280.000 habitantes concentrados en 12 kilómetros cuadrados que tiene el municipio, en el que hay barrios con la mayor densidad de población de Europa, como Pubilla Cases, provocan que la ciudad sea un "preludio de lo que puede pasar en otras zonas de Catalunya".

La manifestación ha contado con la presencia y apoyo de miembros de las secciones locales de ERC, PP, Vox y Comuns, así como de otras formaciones sin representación en el Ayuntamiento. Pese a ello, los organizadores han advertido al principio de la marcha de que era una protesta "vecinal" y "apolítica" y que no tolerarían consignas o banderas partidistas. Algo que han logrado mantener con éxito durante toda la protesta. Tan solo al final de la marcha, ya en la puerta del ayuntamiento, se han generado unos segundos de tensión después de que un manifestante haya ondeado una badera de España, un acto que ha sido respondido con gritos de "fuera, fuera" de buena parte de los asistentes.

Sí que la autorización a Interior para celebrar la marcha la terminó por solicitar Sonia Esplugas, la portavoz del PP. Distintas fuentes consultadas coinciden en señalar que los organizadores pidieron consejo a los distintos grupos del ayuntamiento para convocar la marcha y que finalmente fue Esplugas quien a título personal y sin usar siglas ni el registro del partido se ofreció como "favor". Pese a ello, tanto partidos de la oposición como la organización insisten en que la organización ha sido, de principo a fin, de origen vecinal y que han reuido de la utilización y apoyo de cualquier partido. De hecho, al final de la concentración y durante la lectura de segundo manifiesto, los organizadores han advertido a todos los partidos políticos que no dejarán que se apropien de sus reivindicaciones.

Actuaciones contra narcopisos y locales problemáticos

Fuentes municipales explican que el gobierno local es consciente del aumento de algunos hechos delictivos como los hurtos o robos en patinete, los robos en comercio en algunas zonas del norte de L'Hospitalet o el auge de los narcopisos. Este último, un tipo de actividad delictiva que desde la policía catalana aseveran que, a su vez, genera precisamente un aumento de otros tipos delictivos como los hurtos, dado que algunos consumidores roban a personas, negocios o en coches para poder financiarse luego la droga.

Con todo, a lo largo de el último año y medio, los Mossos, en colaboración en ocasiones con Guardia Urbana o Policía Nacional, han cerrado 25 narcopisos o narcolocales en la ciudad, algo más del 70% de estos espacios detectados.

También, en el marco del Plan Nautilus, dispositivos conjuntos de Mossos y Guardia Urbana han cerrado temporalmente un total de 17 locales conflictivos a lo largo de este 2025. Bares que, sin tener licencia, actuaban como discotecas o bares musicales hasta altas horas de la madrugada y que acumulaban múltiples quejas. Bares como el Agapito, que ha cesado la actividad o el Luna Sky, donde mese atrás amputaron la mano de un joven en una pelea. Algunos de los locales han reabierto tras superar el periodo de suspensión, pero fuentes municipales insisten en que seguirán encima de ellos si las actividades irregulares prosiguen.

El conflicto en la Guardia Urbana

Más allá de estos problemas de seguridad y convivencia, L'Hospitalet de Llobregat lidia con otro contratiempo más. La plantilla de la Guardia Urbana de L'Hospitalet y el gobierno municipal mantienen un pulso desde hace tiempo en el marco de las negociaciones de un nuevo convenio laboral y de mejoras en las condiciones laborales que se ha recrudecido este mes de septiembre. Durante unas semanas, como protesta a la oferta de convenio presentada por el ayuntamiento, los agentes dejaron de presentarse a horas extra como medida de presión, lo que dejó varios fines de semana con patrullas bajo mínimos y la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana con patrullas de Mossos d'Esquadra.

Los sindicatos y plantilla abandonaron esta protesta el pasado fin de semana y el consistorio confía en recuperar las negociaciones en breve. En este marco, ERC y PP convocaron también un Pleno extraordinario de Seguridad a raíz de las protestas de la policía local, pero este pasado martes 30 de septiembre anunciaron que lo suspendieron para dar más margen a las negociaciones entre el ejecutivo local y la plantilla.