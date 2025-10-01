El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia ultima la compra de una masía junto a Collserola para afianzar su expansión

El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) se hará cargo, si todo sigue según lo previsto, de la histórica masía de Can Safont, en el barrio de Sant Genís dels Agudells (Horta - Guinardó). El centro de investigación tiene previsto instalar en la finca, que data del siglo XIII, varias oficinas y despachos centrados en tareas de formación y divulgación, según confirman fuentes del VHIO a EL PERIÓDICO. Así, la que fuera la segunda residencia del poeta y funcionario barcelonés Jaume Safont en el siglo XV acogerá un comedor "para fomentar sinergias entre investigadores", así como parte de la VHIO Academy, que fomenta la investigación colaborativa contra el cáncer, según explican las mismas voces.

La adquisición de Can Safont forma parte del plan de expansión del VHIO, que ya compró hace dos años el solar que hoy separa la masía de la actual sede del centro de investigación, el edificio Cellex. El instituto tiene previsto construir en ese descampado un nuevo edificio que les permita duplicar su espacio disponible actual e instalar laboratorios así como diferentes equipamientos centrados en la investigación. De esta manera, junto a Can Safont, el VHIO ocuparía tres edificios prácticamente colindantes de la calle Natzaret.

La compra, eso sí, todavía no está cerrada. "Está condicionada a que el ayuntamiento cambie el uso actual de la masía –religioso y cultural– a equipamiento", aseguran fuentes del VHIO, que añaden que todavía hay pendientes algunas reuniones con el consistorio. El centro de investigación también quiere fomentar con esta compra la colaboración con los vecinos y las entidades del barrio de Sant Genís dels Agudells, aunque algunos de ellos ya mostraron su malestar en la última audiencia pública del distrito de Horta-Guinardó, celebrada el pasado jueves.

Conflicto vecinal

"Hemos perdido un patrimonio para el barrio", lanzó una de las asistentes a la audiencia al concejal del distrito, Lluís Rabell. Y es que varias entidades vecinales reclaman desde hace años que la masía, que hasta 2012 la ocuparon las monjas Misioneras Auxiliares de la Iglesia, pase a ser un equipamiento cultural para el vecindario. De hecho, tal y como recordó el miembro del Col·lectiu Agudells Juli Fontova en la audiencia, en el último consejo de barrio de Sant Genís dels Agudells "el concejal nos aseguró que tenía la certeza de que el equipamiento acabaría siendo para el barrio". "No han pasado ni cuatro meses y ya han cambiado de opinión", lamentó.

Rabell explicó entonces que el ayuntamiento estaba convencido de poder comprar el histórico inmueble porque pensaban que nadie más allá del consistorio querría adquirirlo. Así, pensaban que Adesma Fundació, la propietaria de la finca que pedía cinco millones de euros por ella, tendría que acabar cediendo y aceptar el millón de euros que fijaba la tasación municipal de la finca. "No contábamos con que un particular se acercara al propietario con otro proyecto en mente", aseguró el edil, que explicó que al tratarse una compra a un privado el consistorio no puede ofrecer más del valor de tasación, así que no puede competir con el VHIO.

"No contábamos con que un particular se acercara al propietario con otro proyecto en mente", asegura el concejal Rabell

El concejal, eso sí, valoró positivamente la posibilidad de que el centro de investigación contra el cáncer coja las riendas de la masía. "Si hubiera caído en las manos del ayuntamiento, hubiéramos tenido un primer problema para encontrar dotación presupuestaria para rehabilitar todo el conjunto –BIMSA cifró las obras en unos 6,5 millones de euros el 2024– y después buscarle una funcionalidad", afirmó Rabell. "Podríamos haber tardado uno o dos mandatos y entretanto podríamos haber tenido problemas de degradación u ocupación", reflexionó el edil. El espacio ya fue ocupado el 2018, lo que generó un inusual clima de tensión en el barrio.

Rabell aseguró, por otra parte, que el proyecto del VHIO contempla "el mantenimiento y la restauración de todos los elementos patrimoniales externos de Can Safont" y recalcó en repetidas ocasiones que nada estaba todavía confirmado. Además, ante la queja de algunos vecinos que habían visto los últimos días a algunos operarios actuar en la masía, el concejal detalló que no se trata de reformas, sino que se está "previniendo que no haya alguna ocupación".