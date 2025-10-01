Retrasos en la R8 tras un sabotaje en Rubí que daña la catenaria

La circulación de trenes en la línea R8 se ha visto alterada esta tarde a causa de un acto vandálico que ha provocado importantes retrasos y afectaciones en el servicio. Un tren de mercancías de la compañía Captrain ha quedado detenido en la vía 1 de Riera de Rubí tras chocar contra una cuerda de gran grosor, colgada desde un paso superior con un objeto pesado en su extremo, que ha impactado contra la cabina de la locomotora y ha roto el vidrio frontal.

El incidente ha dañado también la catenaria y otros elementos de electrificación, lo que ha obligado a realizar cortes de tensión y a restringir la circulación a una sola vía en el tramo entre Rubí y Castellbisbal. Desde las 16:45 horas, la línea R8 ha registrado retrasos de alrededor de 20 minutos en ambos sentidos, con cuatro trenes afectados y unos 800 viajeros perjudicados. El servicio ha quedado restablecido a las 18:30 horas.

De forma paralela, una patrulla de Adif localizó otra cuerda con una piedra colgada del cable de guarda en Sant Miquel de Fluvià (Girona), que fue retirada antes de causar daños a ningún convoy.

Ante la gravedad de los hechos, Adif ha reforzado la vigilancia en puentes y pasos elevados y ha anunciado que interpondrá las correspondientes denuncias. La empresa gestora de infraestructuras ferroviarias advierte de que estos actos vandálicos suponen un grave riesgo para la seguridad de las circulaciones, tanto de pasajeros como de mercancías.