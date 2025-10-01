Renfe
Retrasos en la R8 tras un sabotaje en Rubí que daña la catenaria
Un tren de mercancías impacta contra una cuerda colgada desde un puente y obliga a restringir la circulación entre Rubí y Castellbisbal
El corredor de bus entre la Garriga y Montornès se dividirá en dos líneas a partir del 7 de octubre
La circulación de trenes en la línea R8 se ha visto alterada esta tarde a causa de un acto vandálico que ha provocado importantes retrasos y afectaciones en el servicio. Un tren de mercancías de la compañía Captrain ha quedado detenido en la vía 1 de Riera de Rubí tras chocar contra una cuerda de gran grosor, colgada desde un paso superior con un objeto pesado en su extremo, que ha impactado contra la cabina de la locomotora y ha roto el vidrio frontal.
El incidente ha dañado también la catenaria y otros elementos de electrificación, lo que ha obligado a realizar cortes de tensión y a restringir la circulación a una sola vía en el tramo entre Rubí y Castellbisbal. Desde las 16:45 horas, la línea R8 ha registrado retrasos de alrededor de 20 minutos en ambos sentidos, con cuatro trenes afectados y unos 800 viajeros perjudicados. El servicio ha quedado restablecido a las 18:30 horas.
De forma paralela, una patrulla de Adif localizó otra cuerda con una piedra colgada del cable de guarda en Sant Miquel de Fluvià (Girona), que fue retirada antes de causar daños a ningún convoy.
Ante la gravedad de los hechos, Adif ha reforzado la vigilancia en puentes y pasos elevados y ha anunciado que interpondrá las correspondientes denuncias. La empresa gestora de infraestructuras ferroviarias advierte de que estos actos vandálicos suponen un grave riesgo para la seguridad de las circulaciones, tanto de pasajeros como de mercancías.
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
- Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona
- Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Los 8 mejores lugares para encontrar setas cerca de Barcelona este otoño 2025