La playa de perros de Barcelona, vulnerable a lluvias intensas: cuatro episodios de contaminación este verano

La playa para perros de Barcelona tiene muy buena acogida entre la población usuaria cada verano y su mantenimiento es el más exigente de todo el litoral de la capital. La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) realiza analíticas cada semana de la calidad del agua y de la arena, para controlar los niveles de restos fecales. Cuando los resultados superan los umbrales de peligrosidad que establecen las directivas sanitarias, Barcelona activa un plan de contingencia para revertir la contaminación y alertar a los bañistas.

Este verano el espacio canino de la playa de Llevant ha funcionado del 24 de mayo al 11 de septiembre, unos dos meses y medio. En este periodo ha sido necesario activar cuatro veces el plan, concretamente la fase 2 de las tres previstas. Fuentes municipales detallan a EL PERIÓDICO que sucedió los días 28 de julio, 25 de agosto, 1 de septiembre y 8 de septiembre.

Tres de las cuatro jornadas coincidieron con lluvias intensas o muy intensas en la ciudad. “La calidad del agua y la arena se ve afectada siempre en episodios de lluvia”, asume el consistorio. Puesto que las tormentas de verano son frecuentes, no es el primer año que se activa el plan en fechas puntuales. Las precipitaciones impiden que se seque la arena superficial y sube la concentración de bacterias como los enterococos intestinales, procedentes de las heces de los animales.

Perros y usuarios soportando la ola de calor en el área canina de la playa de Llevant / Zowy Voeten / EPC

Por ello, cada fase del plan de contingencia implica un incremento en la frecuencia de cribado mecánico de arena. Remover la tierra hasta una profundidad de 30 centímetros “facilita exponer las capas de arena al sol”, indica el consistorio. En el primer estadio, cuando los enterococos superan el límite de 10-4 NMP/100g en dos análisis consecutivos, se hace un tratamiento de este tipo a la semana y un equipo de informadores advierte a los usuarios.

El segundo nivel de alerta se dispara cuando se supera el mismo umbral de bacterias en tres análisis consecutivos o en dos o más muestras separadas. Se intensifica entonces la supervisión de los bañistas y se triplica la limpieza mecánica hasta conseguir corregir los resultados. El último escenario no se ha llegado a aplicar. Si se hallaran dos muestras con exceso de enterococos en dos o más análisis consecutivos, se realizarían cuatro cribados por semana y el equipo de coordinación de la playa vigilaría que los usuarios cumplieran estrictamente con las recomendaciones.

Recomendaciones

Las medidas previstas para evitar infecciones por bacterias fecales consisten fundamentalmente en lavarse las manos antes de comer, evitar el contacto de arena con la boca, no enterrar pies u otras partes del cuerpo y la obligatoriedad de recoger las deposiciones de la mascota “inmediatamente”. Los usuarios pueden consultar cada día, en la entrada de la playa canina, un cartel con los resultados de la última analítica realizada. Indica si la calidad del agua es “excelente”, “buena” o “insuficiente” y si la calidad de la arena es “aceptable” o “baja”.

Cabe recordar que el plan de contingencia se suma a las labores ordinarias de limpieza, que ya son muy intensas. De lunes a domingo, los operarios realizan dos limpiezas manuales de la zona, mañana y tarde, así como una limpieza mecánica con tractor cada noche a 8 cm de profundidad. Durante la temporada alta hay un operario fijo en turno de mañana y dos por la tarde, que compaginan la labor de aseo de este arenal con la atención a otras playas vecinas.

La playa para perros se estrenó en 2016 y 2017 como prueba piloto. Ante la buena acogida por parte de la ciudadanía con mascotas, el ayuntamiento decidió consolidarla. El año que viene, pues, cumple una década en funcionamiento. Solo durante la temporada alta, un trozo de la playa de Llevant, la más próxima al Fòrum, se delimita con vallas perimetrales y se destina a bañistas con perros microchipados. Abre nueve horas al día, de 10.30h a 19.30h. En el resto de zonas de baño de la ciudad está prohibido acceder con perros de abril a octubre.