En el Pleno municipal
Parets del Vallès inicia la redacción de la ordenanza que regulará los mercados semanales
Fijará criterios claros para la adjudicación de paradas, la gestión del espacio público y el cumplimiento de las normativas de higiene y seguridad, con el objetivo de reforzar la dinamización económica y social de la localidad
Derribada la histórica estación de tren de Parets del Vallès semanas antes del inicio del corte de la R3 de Rodalies
El pleno municipal de Parets del Vallès, celebrado el jueves 25 de septiembre, aprobó el inicio del expediente para elaborar la nueva ordenanza que regulará los mercados de venta no sedentaria del municipio, ubicados en el Camp de les Peces y en Can Berenguer. La propuesta contó con los votos favorables del PSC, Sumem Esquerres y Parets per la República–Junts per Catalunya, mientras que Ara Parets per al Canvi–ERC-AM optó por la abstención.
La futura normativa busca ordenar la actividad económica de los mercados y garantizar su correcto funcionamiento. Entre otros aspectos, fijará criterios claros para la adjudicación de paradas, la gestión del espacio público y el cumplimiento de las normativas de higiene y seguridad, con el objetivo de reforzar la dinamización económica y social de la localidad. Para ello, se designó una comisión de estudio integrada por el inspector jefe de la Policía Local, el técnico municipal de equipamientos y el técnico municipal de contratación, que será la encargada de elaborar el anteproyecto del reglamento.
El pleno también aprobó una modificación de créditos destinada a incrementar el apoyo económico a entidades sociales del municipio. En concreto, se aumenta en 4.000 euros la subvención a Parets Contra el Cáncer y en 8.000 euros la destinada al CDIAP (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz), que pasa de 4.000 a 12.000 euros, con el fin de reforzar su labor de atención a la infancia y las familias.
Asimismo, la sesión plenaria dio luz verde por unanimidad a dos mociones presentadas. La primera, impulsada por PSC y Sumem Esquerres, respalda la adhesión de Parets al Pacto Nacional por la Lengua y compromete al consistorio a elaborar un plan municipal para fomentar el uso del catalán tanto en la corporación como en el conjunto del municipio. La segunda, presentada por Ara Parets per al Canvi–ERC-AM, condena los ataques contra la población civil en la Franja de Gaza, denuncia las vulneraciones de derechos humanos y reclama a las instituciones internacionales medidas efectivas para alcanzar un alto el fuego inmediato y permanente.
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
- Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Los 8 mejores lugares para encontrar setas cerca de Barcelona este otoño 2025