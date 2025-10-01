Parets del Vallès inicia la redacción de la ordenanza que regulará los mercados semanales

El pleno municipal de Parets del Vallès, celebrado el jueves 25 de septiembre, aprobó el inicio del expediente para elaborar la nueva ordenanza que regulará los mercados de venta no sedentaria del municipio, ubicados en el Camp de les Peces y en Can Berenguer. La propuesta contó con los votos favorables del PSC, Sumem Esquerres y Parets per la República–Junts per Catalunya, mientras que Ara Parets per al Canvi–ERC-AM optó por la abstención.

La futura normativa busca ordenar la actividad económica de los mercados y garantizar su correcto funcionamiento. Entre otros aspectos, fijará criterios claros para la adjudicación de paradas, la gestión del espacio público y el cumplimiento de las normativas de higiene y seguridad, con el objetivo de reforzar la dinamización económica y social de la localidad. Para ello, se designó una comisión de estudio integrada por el inspector jefe de la Policía Local, el técnico municipal de equipamientos y el técnico municipal de contratación, que será la encargada de elaborar el anteproyecto del reglamento.

El pleno también aprobó una modificación de créditos destinada a incrementar el apoyo económico a entidades sociales del municipio. En concreto, se aumenta en 4.000 euros la subvención a Parets Contra el Cáncer y en 8.000 euros la destinada al CDIAP (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz), que pasa de 4.000 a 12.000 euros, con el fin de reforzar su labor de atención a la infancia y las familias.

Asimismo, la sesión plenaria dio luz verde por unanimidad a dos mociones presentadas. La primera, impulsada por PSC y Sumem Esquerres, respalda la adhesión de Parets al Pacto Nacional por la Lengua y compromete al consistorio a elaborar un plan municipal para fomentar el uso del catalán tanto en la corporación como en el conjunto del municipio. La segunda, presentada por Ara Parets per al Canvi–ERC-AM, condena los ataques contra la población civil en la Franja de Gaza, denuncia las vulneraciones de derechos humanos y reclama a las instituciones internacionales medidas efectivas para alcanzar un alto el fuego inmediato y permanente.