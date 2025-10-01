Nou Barris alerta de la falta de médicos en la zona más pobre de Barcelona: "Aquí no podemos permitirnos una mutua"

El malestar en la zona norte del distrito de Nou Barris, en Barcelona, lleva unos cuantos meses larvándose por la falta de médicos en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Ciutat Meridiana y los consecuentes retrasos para ser atendido en el ambulatorio. “Sale un promedio de 28 días de espera para tener visita con el médico de cabecera”, estima el presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana, Fili Bravo. “Significa que hay casos en que se tarda tres meses y en otros, con menos retraso, son 15 días”, remata.

Colectivos vecinales de Ciutat Meridiana, Torre Barró, Can Cuiàs y Vallbona denuncian que las bajas y las jubilaciones de facultativos no se cubren en el ambulatorio que vela por la salud de esos barrios que, a su vez, figuran entre los que menos ingresos declaran en Barcelona. “Se está tardando en poner solución al problema, con el agravante de que aquí no podemos permitirnos ir a una mutua porque no hay recursos”, señala Bravo. Por su parte, el Institut Català de la Salut (ICS) responde que "se está trabajando desde el primer momento para garantizar la atención a la ciudadanía y cubrir así las necesidades sobrevenidas al equipo" de la Zona Nord de Nou Barris.

Ante lo que definen como una situación “grave” e “insostenible”, las entidades vecinales exigen “soluciones inmediatas” para que “el CAP recupere ya la dotación de 14 médicos operativos inmediatamente”. Lo demandan para que se garantice que la consulta se despacha “en un máximo de 48 horas desde que se pide la visita”. El ICS indica que "se han realizado entrevistas para cubrir las plazas vacantes ofreciendo contratos de interinidad" y añade que "está previsto que este mismo octubre se incorporen dos médicas al equipo".

"Vienen con un contrato de seis meses, no es seguro que se queden aquí y van a probar medio año", asegura Bravo. “Ahora están en ejercicio unos siete médicos, pero los hay a media jornada, los hay de baja, algunos solo están unas horas porque vienen por las tardes desde el CAP de Roquetes…”, desgrana. El dirigente vecinal afirma que, durante el verano, solo se contó con cuatro médicos. Unos 300 vecinos se concentraron ante el ambulatorio el pasado 30 de julio para reclamar más médicos.

El líder vecinal sostiene que, pese a las quejas, se siguió sin cubrirse vacantes durante el verano. “No se ha incorporado ningún médico nuevo, seguimos en espera -subraya Bravo-. Hay cuatro médicos que se están repartiendo los pacientes de uno que se jubiló”. El CAP de Ciutat Meridiana da cobertura a una población de 17.306 personas. Se ha convocado una asamblea para el viernes para acordar nuevas protestas. El ICS apunta a que se avecina una nueva jubilación en el ambulatorio en los próximos meses, por lo que ha concertado entrevistas con aspirantes a asumir la próxima vacante.

Concentración para reclamar más médicos en el CAP de Ciutat Meridiana en julio pasado, con el presidente de la asociación de vecinos, Fili Bravo, a la derecha. / MANU MITRU

Riesgo para la salud

El movimiento vecinal del extremo norte de Nou Barris advierte de que hace “demasiado tiempo” que el centro médico arrastra “falta de recursos, listas de espera interminables y la ausencia de servicios básicos que ponen en riesgo la salud de toda la comunidad”. Entre las 11 peticiones que reivindica, insta a que las bajas y las jubilaciones “se tienen que cubrir con especial celeridad” y que “se haga una previsión ajustada de las necesidades del CAP”.

El ICS explica que, "de manera transitoria", personal de otros ambulatorios de Barcelona "está dando apoyo al CAP de Ciutat Meridiana". Destaca que, en agosto, "se han reforzado las contrataciones respecto a julio". Agrega que, durante el período de vacaciones, se ha contado excepcionalmente con una enfermera para acudir a domicilios, gestionar demandas y atender a pacientes crónicos.

Las entidades solicitan “medios materiales y humanos” suficientes para el ambulatorio, así como “garantizar que los usuarios tengan siempre un mismo médico o médica de referencia”. También exhortan a acabar con las listas de espera “tanto en pruebas diagnósticas como en operaciones no urgentes y derivaciones a los especialistas”. Del mismo modo, apremian a que entre en funcionamiento la base de ambulancias que se comprometió para la Zona Nord. Al respecto, recuerdan que la previsión es disponer de una unidad básica y otra medicalizada.

A su vez, los representantes vecinales urgen a que “se repiense el modelo de atención a los barrios vulnerables, adecuando los medios y las inversiones necesarias para dar una atención adecuada a una realidad social muy compleja”. Apostillan que “se debe revisar la cartera de servicios del CAP, monitorizando si realmente se están dando estos servicios de la forma adecuada”.

Por otro lado, juzgan “imprescindible” que el centro se provea de “servicios de multiculturalidad, atención a colectivos de otras culturas, para que todos tengan un acceso igualitario”. Proponen que la administración informe con indicadores periódicos “sobre el funcionamiento y la calidad asistencial del CAP”. Sobre salud mental, abogan por que “se repiense todo el modelo asistencial”, para que “derive hacia unas intervenciones menos psiquiatrizadas y en que la farmacología sea siempre la última opción de elección para los tratamientos”.