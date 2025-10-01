En Sant Andreu
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Barcelona
El cadáver apareció en el vestibulo de la escalera de un edificio con heridas de arma blanca y todo apunta a un ajuste de cuentas
Un sintecho mata a otro a puñaladas en Valencia tras discutir por el lugar para dormir a salvo la noche de la alerta roja
Agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal investigan la muerte violenta de un hombre en el distrito barcelonés de Sant Andreu. El cadáver apareció en el vestibulo de la escalera de un edificio con heridas de arma blanca. Todo apunta a un ajuste de cuentas, según fuentes de la investigación.
Sobre las ocho y media de este martes, los Mossos fueron alertados de la localización de un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio del distrito de Sant Andreu.
Varias dotaciones policiales se trasladaron hasta el lugar de los hechos y pudieron acreditar la muerte de la persona. Al lugar también se dirigió el SEM que, a pesar de realizarle varias maniobras de reanimación, no pudo evitar que el hombre acabara muriendo.
Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos.
Suscríbete para seguir leyendo
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
- Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos
- Alstom sale de la lista negra de la ONU sobre Palestina y podrá fabricar trenes para el metro de Barcelona
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control