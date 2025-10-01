Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Barcelona

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal investigan la muerte violenta de un hombre en el distrito barcelonés de Sant Andreu. El cadáver apareció en el vestibulo de la escalera de un edificio con heridas de arma blanca. Todo apunta a un ajuste de cuentas, según fuentes de la investigación.

Sobre las ocho y media de este martes, los Mossos fueron alertados de la localización de un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio del distrito de Sant Andreu.

Varias dotaciones policiales se trasladaron hasta el lugar de los hechos y pudieron acreditar la muerte de la persona. Al lugar también se dirigió el SEM que, a pesar de realizarle varias maniobras de reanimación, no pudo evitar que el hombre acabara muriendo.

Los Mossos han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y la autoría de los hechos.