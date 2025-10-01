La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras

Badia del Vallès se convertirá en las próximas semanas en el epicentro de la mayor operación de retirada de amianto a gran escala dentro de la trama urbana jamás emprendida en Catalunya. El anuncio de licitación, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), abre la puerta a que compañías de todo el continente concurran a un proyecto de muy complejo a nivel técnico y sanitario, con plazo hasta principios de octubre para presentar sus ofertas.

El procedimiento, blindado con criterios económicos y técnicos muy estrictos, obliga a todas las empresas candidatas a desplazarse previamente al municipio para conocer sobre el terreno la magnitud y complejidad de la intervención. El alcalde Josep Martínez (PSC) lo resume con claridad: “Queremos que las compañías que concurran no solo acrediten solvencia económica, sino que dispongan de personal cualificado, experiencia demostrable y estén inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA)”.

La apertura de la licitación a nivel europeo no responde solo a una obligación legal —dada la envergadura del contrato, superior a los tres millones de euros—, sino que se interpreta también como una oportunidad para atraer a empresas punteras. Desde la dirección de la consultora especializada en amianto ACM subrayan que la llegada de compañías extranjeras puede aportar un salto cualitativo en el proceso. En países como Francia, recuerdan, la normativa obliga a mediciones ambientales externas y a protocolos de actuación muy definidos que minimizan la improvisación, mientras que en Inglaterra la identificación temprana y la responsabilidad técnica individual están más consolidadas. Pese a ello, recalcan que cualquier firma que aspire a ejecutar la obra deberá ajustarse escrupulosamente a la legislación española, un marco normativo que en ocasiones supone complicaciones adicionales.

El pleno municipal aprobó, recientemente, por unanimidad el expediente de contratación de las obras, que corresponden a la primera fase de retirada de amianto en un total de 127 comunidades de vecinos. “Estamos convencidos de que seremos el primer municipio de Europa en eliminar completamente este material en su entorno urbano”, asegura Martínez en declaraciones a este diario, que recorda también “la complejidad del proceso” y las 47 reuniones mantenidas con vecinos para explicar los detalles.

Subvención "insuficiente"

El Ayuntamiento de Badia del Vallès ha advertido que la subvención de 4,5 millones de euros concedida por la Generalitat en 2021 para retirar el amianto de los edificios residenciales se ha quedado corta. Según los cálculos municipales, solo la primera fase absorberá prácticamente toda la ayuda: entre lo ya ejecutado y lo que queda pendiente de ejecutar, se alcanzarán los 3,9 millones de euros, dejando apenas medio millón disponible. “Una cantidad claramente insuficiente”, lamenta el alcalde, Josep Martínez (PSC), para afrontar las dos fases restantes del plan. La ayuda, además, tiene fecha de caducidad: finaliza el próximo 31 de octubre, aunque la Generalitat ha concedido una prórroga de dos años más para poder culminar las actuaciones.

Esa primera fase se ha dividido en tres lotes con un presupuesto cercano a los 2,5 millones. Los dos primeros contemplan la retirada de antiguas galerías en desuso —muchas junto a cocinas que los vecinos han dejado de abrir por miedo a la exposición— y de las tuberías vinculadas a esas instalaciones. Los trabajos se organizarán por zonas “para ganar en eficiencia”, explica Martínez, y se ejecutarán bajo un sistema de confinamiento dinámico. “No se trata de confinar a la población, sino únicamente el espacio de trabajo. Mientras los operarios estén dentro, habrá aspiración constante y supervisión técnica. Durante esas horas los vecinos no podrán abrir las ventanas, aunque podrán entrar y salir de sus viviendas con normalidad. Una vez terminados los trabajos, la vida cotidiana podrá seguir sin restricciones”, asegura el alcalde.

En concreto, el lote 1 contempla la retirada de galerías y tubos en edificios de 16 plantas y en los bloques “estrella” de cinco alturas, por un importe de 882.347 euros. El lote 2 prevé actuaciones similares, además de pruebas piloto y la eliminación de salidas de aire ('shunts') y claraboyas, por 816.831 euros. El lote 3, con un presupuesto de 781.885 euros, se centrará en la retirada de tuberías de basura y de humos mediante trabajos verticales, en algunos casos con calentadores conectados. Cada lote tiene un plazo de ejecución de entre 33 y 34 semanas, aunque el pliego de condiciones valora positivamente cualquier propuesta que reduzca los tiempos.

El pliego técnico, de más de 300 páginas, detalla con precisión cómo deberán realizarse las obras: confinamiento del área de trabajo, aspiración y monitorización ambiental permanente, embalaje diario del material retirado para su traslado a vertederos autorizados y reparación posterior de los elementos constructivos con morteros específicos que garanticen la seguridad y la estética de las fachadas.

El Ayuntamiento ha solicitado a la Agencia de Residuos de Catalunya una prórroga de la subvención con el objetivo de ampliar plazos y cubrir todos los trabajos pendientes.

El calendario prevé que, una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas y evaluadas las propuestas, la adjudicación pueda producirse antes de finales de año. Si no surgen imprevistos, las obras comenzarían a finales de 2025 o inicios de 2026. “No queremos generar falsas expectativas”, advierte Martínez, que recuerda que en una licitación pública siempre pueden aparecer retrasos. En paralelo, el consistorio ya prepara una segunda fase, centrada en la retirada de cubiertas de uralita en otras 38 comunidades, que podría aprovecharse para instalar placas solares fotovoltaicas costeadas por las comunidades interesadas.

Todas las empresas visitarán Badia

La construcción de Badia del Vallès, a mediados de los años 70, se realizó en un contexto de urgencia habitacional y con materiales baratos y resistentes, entre ellos el amianto-cemento, conocido como uralita. Su uso fue masivo en galerías, tubos de evacuación, cubiertas y fachadas, y su degradación progresiva ha incrementado el riesgo de liberación de fibras al ambiente. Entre 2019 y 2021, el Ayuntamiento elaboró un Mapa del Amianto que permitió identificar con precisión dónde se encontraba el material, en qué estado estaba y cuáles eran las prioridades de actuación, base del proyecto que ahora entra en fase de licitación.

El plan convierte a Badia en pionera: será la primera ciudad de Europa en retirar de forma integral el amianto de sus edificios residenciales, una iniciativa alineada con el objetivo de la UE de eliminar este material de todos los edificios públicos en 2032. La experiencia, destacan desde el consistorio, puede servir como referencia para otros municipios que afrontan el mismo problema, en ámbitos de gestión pública, seguridad laboral y coordinación vecinal.