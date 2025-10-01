La multirreincidencia delictiva copa las preocupaciones que los alcaldes del área de Barcelona trasladan al Govern

En la estrategia del Govern Illa para estrechar lazos con los municipios, las delegaciones territoriales funcionan como puente entre el mundo local y el ejecutivo catalán. En el área de Barcelona, la conversación permanente entre alcaldes y la delegada del Govern en la veguería, la histórica exalcaldesa de Esplugues Pilar Díaz, tiene una protagonista habitual: la seguridad. Más concretamente, es la siempre polémica multirreincidencia delictiva la que copa las preocupaciones que los primeros ediles trasladan a la Generalitat de Catalunya.

Lo ha explicado en estos términos la propia delegada Díaz este 1 de octubre, cuando ha realizado un balance de su primer año al frente de la delegación del Govern en Barcelona. "La percepción de inseguridad que genera la multirreincidencia es lo que nos dicen siempre los alcaldes", ha señalado Díaz, quien ha destacado el trabajo conjunto de las conselleries de Interior y Justícia para agilizar los trámites policiales y judiciales que permitan combatir el fenómeno.

En este año que lleva como delegada, Díaz ha realizado visitas institucionales a casi un centenar de los 126 municipios que integran la veguería de Barcelona. "Nos queda una treintena [Sabadell o Mataró, por ejemplo] a los que esperamos ir antes de que acabe el año", ha explicado la exalcaldesa. Durante este ejercicio ha participado en unas 60 Juntas Locales de Seguridad, el órgano que coordina las acciones de las Policías Locales y Mossos d'Esquadra y analiza la criminalidad en cada municipio.

Pero la seguridad no lo es todo. Díaz ha repasado asimismo la heterogeneidad de ámbitos en los que busca "ser útil" para los municipios. Por ejemplo, la vivienda, en el marco de la reserva de suelo público convocada por la Generalitat para construir 50.000 nuevas viviendas públicas antes del 2030. O la movilidad, campo en el que los ayuntamientos han hecho llegar a la delegación sus peticiones para mejorar la red de buses urbanos. O en proyectos estratégicos como el aterrizaje del nuevo Hospital Clínic, proyecto en el que Díaz tiene atribuidas funciones de coordinación.