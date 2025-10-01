Hasta cinco años más de espera en un colegio de Barcelona para dejar los barracones: “Causa mucha frustración”

Hace 10 cursos que el instituto-escuela 30 Passos abrió puertas en el barrio de la Sagrera, en Barcelona. Se estrenó en barracones en 2016 y, casi una década más tarde, las clases continúan alojadas en módulos. La espera alienta el malestar de las familias y, por ahora, no existe certeza de cuándo se empezará a levantar el edificio final del centro ni cuándo estará listo.

A la par que sigue pendiente que se lance el procedimiento para contratar la construcción del equipamiento, el traslado de los alumnos de las aulas prefabricadas a las definitivas continúa sin adivinarse próximo. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en julio de manera inicial una modificación de planeamiento cuya memoria reza que el intervalo para alzar el instituto-escuela “no será superior a cinco años”. Ese lustro como límite empezará a contarse cuando los retoques al plan urbanístico obtengan el último aval para entrar en vigor, lo que aún no ha ocurrido.

El Consorci d’Educació de Barcelona -participado por la Generalitat y el consistorio- responde a EL PERIÓDICO que no dispone de un calendario preciso para que el centro comience a erigirse ni para que esté finalizado. El organismo que gestiona los centros educativos de la capital sí indica que el proyecto ejecutivo para construir el inmueble se acabará de redactarse y será ratificado antes de que acabe el año. Las obras no saldrán a concurso para buscar a qué empresa encargárselas hasta que el proyecto esté cerrado. La dotación reservada desde 2021 por la Generalitat para levantar el inmueble es de 9,28 millones de euros.

Una reciente resolución del Síndic de Greuges de Catalunya sí concreta una previsión de cuándo el 30 Passos podría abandonar los prefabricados. La respuesta de la síndica Esther Giménez-Salinas está firmada el pasado 15 de septiembre y está motivada por una queja de la Asociación de Familias del instituto-escuela por el retraso en la construcción del centro y los daños y perjuicios que sostiene que está ocasionando. En el escrito figura que, según las “últimas informaciones” del Consorci d’Educació a la oficina del Defensor del Pueblo catalán, se cuenta con “iniciar el traslado al nuevo edificio en el curso 2027-2028 y completar la totalidad del cambio en el curso 2028-2029”.

Plazos frustrados

De ceñirse las fechas que aparecen en la resolución del Síndic, la primera promoción de escolares que ingresó en el 30 Passos llegaría a tiempo de cursar cuarto de la ESO en la sede definitiva del instituto-escuela, justo el último curso antes de despedirse del centro. Sin embargo, las familias se declaran escépticas sobre esos pronósticos.

Alba Roca, miembro de la Asociación de Familias del 30 Passos, afirma que les han comunicado “muchos” plazos de edificación que se han incumplido. Explica que, en una primera proyección, se estimó que el equipamiento podía rematarse en 2022 y, luego, que estaría disponible al inicio del curso 2024-2025. Los últimos augurios que apuntan a una espera de dos a tres cursos tampoco le parecen del todo creíbles.

Diseño del futuro edificio definitivo del instituto-escuela 30 Passos. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

“Los barracones en sí no han sido una mala infraestructura, siempre y cuando se contemplaran como una instalación temporal”, expresa Roca. “La falta del edificio y el retraso producen mucha frustración -comenta-. Hay una acumulación constante de decir y desdecir cosas y genera perjuicios, como no tener cocina y que nuestros hijos coman de ‘catering’: la calidad de la comida es buena, pero no es lo mismo comer cuando está recién cocinado que un ‘catering’ preparado a las cinco de la mañana”.

Roca señala que los inconvenientes por que la estancia en los módulos se prolongue causan “mucha queja, desánimo, desgaste y un punto de agotamiento” entre las familias. “Cuatro años atrás, las obras se habrían hecho con 250 menores menos en el centro y ahora las obras convivirán con 650 o 700 alumnos”, calcula.

Concurso arquitectónico

Con los últimos trámites en el ayuntamiento, se adapta el planeamiento a la propuesta que se impuso en el concurso arquitectónico del equipamiento pendiente. El diseño es obra de tres despachos de arquitectos, contratados en octubre de 2024.

Los prefabricados se sitúan en el mismo terreno donde debe erigirse el instituto-escuela. La Asociación de Familias ha propuesto desplazarlos a otro espacio para que, cuando arranque la construcción, las clases no convivan con las obras al lado.

En la respuesta del Síndic, consta que el Consorci d’Educació “ha descartado la posibilidad de trasladar en bloque el centro a otra ubicación por la falta de espacios disponibles” que se adecúen a los requisitos. También ha desestimado adscribir al alumnado a otro centro de secundaria mientras dure la edificación; en cambio, sí ha aceptado reducir la ratio de alumnos en secundaria. “Cuando comiencen las obras, el patio quedará reducido a un tercio, igual que lo teníamos al abrir el colegio, pero entonces había solo 70 alumnos”, precisa Roca. Anticipa que se tendrán que redistribuir horarios de patio y diversificar los lugares de recreo.

La notificación del Síndic apostilla que “la disponibilidad de espacio” para el futuro instituto-escuela “está asegurada, tanto a través de módulos actuales como por la incorporación de otros espacios municipales muy próximos disponibles”. Se espera que, en un par de cursos, algunas clases se reubiquen en unos locales municipales situados a 45 metros de los barracones. Agrega que el Consorci d’Educació “atribuye los retrasos” en la edificación “a la normativa de construcción y licitaciones, que hace que los concursos sean cada vez más complejos y largos”. Por otro lado, la memoria de la modificación del plan urbanístico plasma que se detectaron suelos contaminados en 2016 en la parcela donde se planifica el centro definitivo.