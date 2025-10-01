Una gran incautación de tabaco en la estación del Nord de Barcelona destapa una ruta de contrabando internacional

La Estación del Nord de autobuses de Barcelona ha sido escenario de una incautación destacada de tabaco de contrabando, que ha destapado una nueva ruta hacia los países del norte de Europa. La Policía Nacional ha intervenido 1598 cajetillas de tabaco en las pertenencias de un ciudadano extranjero proveniente de Turquía y que pretendía salir del país en un autocar de línea con destino a París.

Este cuerpo policial ha reforzado su presencia y los controles preventivos en estaciones de ferrocarril, autobús y marítimas para detectar tráficos ilícitos. El pasado 22 de septiembre los agentes que vigilan la terminal de buses de Fort Pienc identificaron a una pareja de ciudadanos extranjeros con actitud sospechosa. Habían llegado al aeropuerto de Barcelona El - Prat esa misma mañana, procedentes de Turquía y con visado Schengen expedido por Alemania.

"Al preguntarles por separado sobre el motivo del viaje, adoptaron una actitud nerviosa contestando de forma contradictoria con respuestas vagas y por lo cual, se procedió al registro" del equipaje, detalla la Policía Nacional en un comunicado. Repartidos entre dos maletas y dos bolsas de viaje, los agentes localizaron un total de 1.598 cajetillas de tabaco de contrabando, "sin ningún tipo de timbre ni sello fiscal". No pudieron justificar una procedencia lícita y se les impuso una sanción.

El cuerpo estatal destaca que esta presunta ruta de contrabando puede llegar a ser muy lucrativa: "Cada cajetilla representa un coste inicial de entre tres y cinco euros y tras cruzar la frontera el valor puede ascender hasta 12 euros por cajetilla, lo que supone un gran beneficio para los infractores".

Como ya hizo este verano la Guardia Civil, la Jefatura Superior de Policía de Catalunya alerta sobre un "incremento exponencial en el contrabando de tabaco en Barcelona". En lo que va de año ya se han intervenido 8.156 cajetillas de tabaco en las estaciones de transporte en la capital catalana.