Hey Dude, la marca de zapatos cómodos de Crocs, abre en Barcelona su primera tienda en España

Los de Hey Dude son zapatos con acabados redondeados, de poca altura pero bastante plataforma y, sobre todo, muy ligeros. "Parece que no llevas nada. Esto es lo que nos hace diferentes de todo lo demás", remata el gerente de la marca en España y Portugal, Sebastià Vadell. El argumento convenció, al menos, a la archiconocida firma de zapatillas Crocs, que a principios de 2022 se hizo con Hey Dude por 2.500 millones de dólares (poco más de 2.130 millones de euros). Ahora, la compañía ha apostado por Barcelona para abrir su primera tienda física en España.

Desde el número 24 de calle Canuda, en pleno barrio Gòtic, Hey Dude no solo pretende ofrecer a los barceloneses zapatos que garanticen paseos más cómodos, sino contar con un laboratorio de pruebas que defina los siguientes pasos a seguir para la marca. "Barcelona será la punta de lanza para que este proyecto pueda funcionar a escala internacional", explica Vadell.

Rejuvenecer la marca

Si la firma quiere echar a andar desde la capital catalana es por varios motivos. Uno de ellos es la voluntad de rejuvenecer una marca que hasta ahora ha triunfado entre hombres (un 70% de los clientes) y mujeres (un 30%) de mediana edad. "Mira la gente que pasa por delante de la tienda, son todos jóvenes", apunta Frankie Taylor, vicepresidente global de distribuidores de Hey Dude. De hecho, la localización de su tienda en la calle Canuda, en la que han invertido unos 90.000 euros, "no es casual", señala Vadell. Y es que en esta vía del Gòtic se concentran varias tiendas de referencia de 'streetwear' joven como Nude Project, Carhartt e incluso la joyería TwoJeys. "Ahora, además de cómodos somos 'cool' y en eso es en lo que queremos ahondar", sentencia Vadell.

Un mostrador de la nueva tienda de Hey Dude en el Gòtic / Elisenda Pons

Otra razón para instalarse en la capital catalana es el hecho de que "para nosotros el corazón de Hey Dude es mediterráneo", explica Taylor. De hecho, la marca la fundó a mediados de la década de los 2000 el zapatero italiano Alessandro Rosano, cuyo padre ya diseñaba calzado cómodo para médicos. Desde entonces los zapatos se vendieron en países como Italia y España antes de dar el salto a Estados Unidos hacia 2018. Allí, pasaron de vender un millón de pares a vender 15 millones en cuestión de pocos años, lo que llamó la atención de Crocs, que no dudó en rascarse el bolsillo para comprarla.

Es precisamente esta nueva marca madre la que pretende dar un nuevo impulso a Hey Dude desde Barcelona, de ahí que haya invertido unos 180 mil euros en la campaña de márketing para la nueva tienda.

"Aquí se define la moda"

Eso sí, Crocs espera llevarse de la experiencia en Barcelona información valiosa para la marca a escala global. "Aquí se define la moda", argumenta Taylor, que añade que "es una delicia caminar por estas calles, porque se viste muy bien". Es por eso que los responsables de la marca a nivel internacional "vienen cada dos por tres a España para ver qué pasa, porque para ellos es inspiración total", indica Vadell.

También los números que lograba hasta ahora la marca en la península Ibérica dan pie al optimismo. A través de varios 'retailers' como el Corte Inglés o Casas, Hey Dude facturaba anualmente cerca de 19 millones de euros.

Ahora, la firma llega a Barcelona con la intención de mejorar números y de dejar huella en el Gòtic. El local abrirá sus puertas este jueves con una inauguración por todo lo alto a las 19.00 horas y estará abierto desde entonces de lunes a sábado de 10.30 a 20.30 horas.