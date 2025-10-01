Empiezan a funcionar las nuevas zonas verdes y azules en L'Hospitalet: fin al aparcamiento gratis en estas zonas

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) estrena nuevas zonas verdes este 1 de octubre. Es un tipo de aparcamiento regulado en el que las plazas son gratuitas para los residentes del barrio, tienen un precio reducido para comerciantes y familiares de residentes y tarifas estipuladas para no residentes. El nuevo despliegue supone más de 3.250 nuevas plazas de estacionamiento regulado, que se sumarán a las 6.287 ya existentes. Es decir, que se producirá alrededor de un 50% de aumento. Entre estas nuevas plazas, unas 3.000 nuevas plazas verdes de estacionamiento, más de 200 azules y unas 50 amarillas. Los barrios donde estarán ubicadas son los del Centre, Sant Josep, Les Planes y la Florida.

El consistorio explica que L'Hospitalet "dispondrá de más de 1.350 plazas de carga y descarga". Y en los barrios del Centre, Sant Josep, Sanfeliu, Santa Eulàlia, Granvia Sur, Collblanc, La Torrassa, Can Serra, Pubilla Cases, la Florida y Les Planes habrá más de 7.150 plazas de zonas verdes, un 70% más que en la fase anterior y casi 1.000 plazas de zonas azules, un 30%.

En las zonas verdes de aparcamiento, los residentes pueden aparcar su vehículo autorizado de forma gratuita. Funcionan de 8 a 20 h, de lunes a viernes, con tarifas estipuladas para no residentes. El consistorio dice que distribuirá a domicilio un folleto con información práctica sobre las zonas verdes de aparcamiento para explicar las ubicaciones de las plazas y su funcionamiento en los barrios de nueva implantación.

De este modo, existen tres tipologías de usuarios con una tarifa bonificada: residentes –vecinos y vecinas empadronados en el barrio–; residentes familiares –parientes de primer grado de consanguinidad y/o afinidad de residentes en un barrio con zona verde. Con un coste de 0,20 euros al día–; residentes comerciales –personas titulares de un comercio o actividad con domicilio fiscal en un barrio con zona verde. Con un coste de 1,10 euros al día–. "Hasta ahora, para aparcar en zonas verdes, los residentes debían solicitar un distintivo en el ayuntamiento para poner en el parabrisas del coche, pero ya no es necesario. Desde ese año, y para mejorar y facilitar el servicio, el consistorio determina de oficio el censo de vehículos que cumplen los requisitos para aparcar en las zonas verdes", explica el consistorio.

Para aparcar en la zona verde del barrio como residente, sólo es necesario comprobar que el coche conste en el censo y saber cuál es la zona verde asignada. Se puede realizar en la Sede electrónica de L'Hospitalet. Eso sí, al estacionar el coche, es necesario sacar un tique para identificar el vehículo y el día y la hora límite para estacionar –un máximo de siete días–. El ticket se puede sacar de forma virtual a través de la app AMB Aparcamiento Residentes, o físicamente en el parquímetro más cercano. En caso de hacerlo en el parquímetro, es necesario dejar el ticket visible en el parabrisas del vehículo.

Horario de las zonas azules y amarillas

Las zonas azules –con limitación horaria– facilitan la rotación del estacionamiento en los sectores comerciales y de servicios. Las zonas azules de Collblanc, Torrassa, Santa Eulàlia, Florida y Pubilla Cases funcionan de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, y los sábados, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. A partir de septiembre, también tendrán este horario las zonas azules del Centre, Sant Josep y Les Planes. Y las zonas azules de Sanfeliu, Granvia Sud y Can Serra funcionan de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Las zonas amarillas de carga y descarga funcionan en toda la ciudad de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y los sábados, de 8 a 14 horas.

Dentro de la nueva ordenación del estacionamiento del espacio público, "también se crean más plazas para motocicletas en calzada, con el objetivo de liberar espacio en las aceras y devolverlo a los peatones, al tiempo que se mejora la seguridad vial dando más visibilidad a cruces y pasos de peatones. De la misma forma, y de acuerdo con lo que establece el nuevo código de accesibilidad, se crean nuevas plazas para personas con movilidad reducida", añade el consistorio.