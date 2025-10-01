Sucesos
Detenido un hombre acusado de cometer dos robos violentos en establecimientos de Sabadell y Polinyà
El hombre, de 44 años, se llevó 1.200 euros de botín
Los Mossos d'Esquadra ha detenido a un hombre, de 44 años, acusado de cometer dos robos violentos en dos establecimientos del Vallès Occidental. El primer asalto fue el 12 de septiembre en un supermercado de Sabadell, donde el hombre intimidó a la trabajadora con un cuchillo y se llevó 900 euros de la caja.
Dos días después hizo un segundo atraco en una entidad bancaria de Polinyà, donde amenazó con un destornillador a un hombre que sacaba dinero de un cajero automático para sustraerle 300 euros. La investigación permitió detener el 25 de septiembre y en colaboración con la Policía Local de Polinyà al hombre, acusado de dos robos con violencia e intimidación. Dos días más tarde pasó a manos del juez de guardia de Sabadell.
