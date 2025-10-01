Cierra en Barcelona una librería referente por su especialización transfeminista

La librería Acció Periférica, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, ha anunciado este septiembre el cierre del local después de tres años en funcionamiento. Destacaba por su especialidad en temáticas LGTBI+ y transfeministas, con una oferta alternativa difícil de encontrar en los barrios más alejados del centro de la ciudad.

En un comunicado en Instagram, el negocio explica que ha comunicado a su comunidad más activa la decisión en una reunión. Y que de este encuentro ha surgido la iniciativa de crear una asociación "para continuar con los clubs de lectura" sobre diversidad sexual y afectiva que organizaba el establecimiento. "Cierra la librería, nace una asociación", resume Acció Periférica.

Según Nou Barris Televisió, el fundador del negocio, Jose Antonio Martínez, argumentó la difícil decisión por problemas de salud y económicos. La librería, situada en la calle Francesc Bolòs del barrio de Vilapicina i la Torre Llobeta, ha sido un punto de encuentro, dinamización y activismo desde su apertura.

El impulsor, que es también activista vecinal de Torre Baró, explicaba hace tres años a EL PERIÓDICO su aspiración de crear un lugar seguro para que los jóvenes de la Zona Nord no lo tuvieran tan difícil como él cuando era niño.