El 'youtuber' Kurt Caz se mete en el barrio del Raval de Barcelona y tiene que salir corriendo por las amenazas recibidas

En el último lustro, desde la pandemia, las redes sociales han difundido numerosos vídeos que muestran casos de violencia e inseguridad en las grandes ciudades españolas.
Este tipo de contenido se localiza especialmente en Barcelona, donde se afirma que ha aumentado la violencia de manera considerable, aunque los datos señalan que esto no es así: según informaciones recogidas por el INE, la población migrante en Barcelona ha crecido un 65% desde el 2016, mientras que la tasa de criminalidad -sin incluir ciberdelitos-, solo ha subido un 4%.
Nuevo clip viral
Es más, según el Balance de criminalidad del segundo trimestre de 2025 realizado por el Ministerio del Interior, la criminalidad en la capital catalana ha disminuido un 5,8% respecto al mismo periodo de 2024.
Sin embargo, eso no quita que estos mensajes suelen ir acompañados de racismo hacia las personas migrantes.
Ahora, un tuit viral en la plataforma X ha abierto un nuevo debate en redes sociales sobre la inseguridad en Barcelona. Se trata de un clip extraído de un vídeo de Kurt Caz, un 'youtuber' sudafricano que se dedica a viajar por el mundo grabando las zonas más inseguras de las ciudades.
En el contenido, Caz se pasea grabando con su cámara por el barrio del Raval junto a Guillem, conocido por sus vídeos ‘cazando’ carteristas y colgados en su canal de YouTube ‘BCN a pie de calle’.
“Hay mucha prostitución aquí”
“Estoy entrando en una calle peligrosa, hay mucha gente con pinta rara merodeando, ¡Dios mío!”, relata Caz mientras entra en el Carrer d'En Robador del Raval, con mucha presencia de extranjeros.
“Hay mucha prostitución aquí”, explica Guillem, justo antes de ser increpado por una mujer que no quiere que la graben. "Ahora tenemos que vigilar nuestras espaldas", apunta el hombre, antes de que la señora le amenace con una botella de plástico y con llamar a la policía para intentar expulsarlos de allí.
“Deja de grabar a las mujeres”, grita entonces. Tras esto, aparece otro individuo alterado y molesto por la cámara.
“Estaba preparado para pegarle”
“No puedes grabar, hijo de puta, no grabes mi cara”, vocifera el hombre. Finalmente, ambos 'youtubers' salen corriendo de la calle perseguidos por algunos vecinos de la zona.
“Estaba intentando acercarse [el hombre que le gritaba que no le grabara], estaba preparado para pegarle, pero es difícil cuando estás en una situación como esta”, cuenta Caz mientras huye del barrio.
“Extranjeros diciéndole a una persona local [refiriéndose a Guillem] que no tiene permitido grabar en sus calles”, expresa el 'youtuber' al final del clip.
Respuestas de usuarios
El tuit, que en 5 días acumula casi dos millones de visitas, ha abierto un debate en los comentarios, donde muchos usuarios defienden a los creadores de contenido, mientras otros aseguran que el barrio no es peligroso.
