El Ayuntamiento de Mataró clausura un club cannábico por incumplir la normativa

La Policía Local de Mataró ha suspendido temporalmente la actividad del club social cannábico de la calle Churruca porque incumplía la autorización municipal concedida.

El club no tenía registro de socios, dejaba entrar a menores, y acumulaba sustancias derivadas del cannabis en cantidades considerables para la dispensación, suministro y venta a personas ajenas a la asociación, ha informado el Ayuntamiento de la capital del Maresme en un comunicado.

Según ha podido comprobar la policía en las inspecciones realizadas, la asociación cannábica titular de este club social —con licencia desde 2014— realizaba presuntamente una actividad para la cual no estaba autorizada. El local también ocasionaba molestias al vecindario debido tanto al olor que desprenden las sustancias almacenadas como la sensación de inseguridad percibida en las inmediaciones del local, situado ante una escuela.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha propuesto imponer dos sanciones, una de 6.001,00 euros y otra consistente en la suspensión temporal de la actividad por el plazo de un año, por la presunta comisión de una infracción muy grave de la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica.

El Pleno municipal ordinario de febrero de Mataró aprobó una propuesta de resolución para mejorar el control de los clubes sociales de cannabis para garantizar un cumplimiento estricto de la normativa vigente y proceder a las sanciones que correspondan en caso de que se detecten incumplimientos.