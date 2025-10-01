El 90% de los usuarios del patinete desconoce que deberá tener un seguro obligatorio y registrar su vehículo en 2026

La normativa sobre el uso del patinete ha cambiado y lo hará más el próximo año, cuando será obligatorio registrar el vehículo y tenerlo asegurado. Por el momento, nueve de cada diez usuarios ya están cumpliendo la obligación de ponerse el casco, como establece desde febrero la nueva Ordenanza de Circulación, cuando el año pasado solo lo hacían cuatro de cada diez.

No obstante, el 90% de las personas que usan el patinete desconoce que deberá tener un seguro de responsabilidad civil obligatorio en 2026 y siete de cada diez tampoco saben que tendrán que tener inscrito el vehículo en un registro de la DGT y contar con certificado o placa identificativa. Son los datos que ha extraído el RACC de la última edición de su Barómetro de la movilidad en VMP en Barcelona y sus accesos, que estudia los hábitos y la opinión de las personas que se desplazan en patinete.

Precio del seguro

El presidente del RACC, Josep Mateu, considera que tener que pagar el seguro no provocará un descenso en el uso del patinete. “Esperamos una respuesta similar a la del casco”, ha afirmado. Dependerá, ha convenido, del precio de las primas, que variará según la cobertura obligatoria que deba incluir el seguro, y que aún está pendiente por determinar en la letra pequeña que acompaña la ley.

“Cuando la gente sea consciente de las cantidades que se piden cuando un VMP ha causado daños a terceros, el precio del seguro no será disuasorio”, ha añadido Mateu. El presidente del RACC ha indicado que un usuario que haya provocado daños a terceros puede pagar entre 6.000 y 20.000 euros, mientras que los seguros pueden ir desde los 80 a los 100 euros.

Límites de velocidad

Pese a cumplir la mayoría con la obligación de llevar casco, los usuarios siguen sin respetar los límites de velocidad establecidos en las áreas de plataforma única, donde no se pueden superar los 10 kilómetros por hora. En estas zonas compartidas con los peatones, “se deben derivar bicis y patinetes hacia otros lugares o bien que establecer que bajen de los vehículos, puesto que es muy difícil cumplir con ese límite”, ha explicado el director de RACC Mobility, Cristian Bardají.

El estudio indica que uno de cada cuatro usuarios se salta el semáforo. La misma proporción tampoco respeta el paso de peatones, que han aumentado un 12% respecto al año pasado.

La encuesta, que se basa en entrevistas a 800 usuarios y 4.330 observaciones del comportamiento, muestra que el uso del patinete se mantiene respecto al año anterior. Mientras que los desplazamientos por el interior de Barcelona son mayoritariamente por motivos de ocio, el estudio muestra que los usuarios que circulan para acceder a la gran ciudad lo hacen por motivos de trabajo o estudios. La razón por la que usan el patinete es principalmente porque es más rápido.