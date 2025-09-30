La Universitat de Barcelona quiere crear un centro de apoyo la investigación en Neurociencia en el viejo teatro de Llars Mundet

El futuro Barcelona Center for Applied Neurosciences (BCAN) es uno de los grandes proyectos de la Universitat de Barcelona, según ha explicado este martes el rector Joan Guàrdia en un desayuno con la prensa en el que ha señalado que quiere ser un centro de servicios y apoyo a la investigación en neurociencia impulsado por la UB, en colaboración con el resto de universidades, hospitales y centros de investigación. Tras un primer intento hace tres años que no salió adelante, la UB planteó al Govern un nuevo proyecto en el viejo teatro de Llars Mundet, espacio abandonado desde hace años, cuya creación está ya bastante avanzada.

"Para hacerlo viable necesitábamos recursos. Para eso buscamos la complicidad y el apoyo de las administraciones públicas. En este caso, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Diputación de Barcelona", ha explicado Guàrdia este martes, quien ha matizado que "están a la espera de la resolución de fondos FEDER que nos garanticen su financiación".

El concurso arquitectónico para la transformación del destartalado teatro en un centro de investigación ha quedado resuelto y la propuesta está pendiente de la recepción de fondos europeos FEDER

El concurso arquitectónico para la transformación del destartalado teatro en un centro de investigación ha quedado resuelto este mes de septiembre y la propuesta está pendiente de la recepción de fondos europeos FEDER, "imprescindibles para su ejecución". "En el momento en que estos fondos sean otorgados y por tanto el proyecto sea viable, y el concurso de ideas esté resuelto, se presentará públicamente", ha añadido.

Para precisar qué quiere ser el BCAN, Guàrdia ha puesto un ejemplo. "Una de las cosas más importantes cuando se hace investigación sobre el cerebro es medir el cerebro, cuál es la actividad que hace el cerebro más profunda. No a nivel de corteza, más en el fondo. Para hacer eso se necesitan aparatos muy caros y sofisticados: resonadores, resonadores funcionales…", ha detallado el rector, quien ha agregado que "no tiene sentido que cada grupo de investigación o cada hospital tenga uno". "Tenemos los que tenemos y son para usarlo de forma clínica, para hacer diagnóstico, no para hacer investigación. Un ejemplo es la Fundación Pasqual Maragall. Lo lógico es hacer economía de escala y hacer un centro para que todos los grupos de investigación puedan usar esos instrumentos tan caros de forma transversal y compartida", ha proseguido.

Inmueble en desuso

Guàrdia ha detallado que el antiguo teatro del campus Mundet -"el edificio en el que hemos decidió instalarlo conjuntamente con la Diputació"- es un inmueble "enorme" y "muy destartalado porque hace millones de años que no se ha hecho nada en él".

La UB ha elegido al equipo formado por los despachos de arquitectos SCOB Arquitectura i Paisatge y Barceló Balanzó Arquitectes para que diseñe la transformación. Ambos despachos se han comprometido a constituir una unión temporal de empresas para atender el encargo y presentaron una oferta conjunta en el concurso de ideas que la universidad aprobó en marzo pasado para definir el proyecto.

A la licitación se presentaron siete aspirantes. Cinco superaron el primer corte para medirse en una última ronda de evaluación. Uno de los finalistas quedó descalificado y su propuesta no llegó a ser examinada, al romper el requisito de que la oferta fuera anónima porque la firma de un arquitecto figuraba en uno de los documentos. El proyecto ganador recabó 81,90 puntos de los 100 que se podían obtener como máximo. La segunda que mereció mejor nota logró 66,25 puntos.

Hub de referencia

Sobre la inversión necesaria para tirarlo hacia adelante, Guàrdia apunta que "estamos en una horquilla entre los ocho y los 10 millones". "Se trata de un centro útil para una red enorme de investigadores e investigadoras. Somos un hub de referencia en neurociencia. Hay gente en la UAB buenísima en la UPF buenísima, en la UPC… tenemos un ecosistema maravilloso para poder dar apoyo y servicio", se ha recreado.

En cuanto a fechas, Guàrdia ha apuntado que "tendríamos que ser ágiles". "Están pasando muchas cosas y en investigación. Seis meses es mucho tiempo y poder estudiar un milímetro cúbico de tejido cerebral es un mundo". "Tecnológicamente, tenemos que correr, progresar, para poder ser más eficientes en el estudio del envejecimiento del cerebro, la plasticidad cerebral. En algunos sujetos, la pérdida de la función cognitiva queda suplida por otra del cerebro no especializada y eso no lo pasa a todo el mundo. Necesitamos velocidad", ha agregado.