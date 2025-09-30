Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación abierta

Un tiroteo durante un robo en un domicilio en Terrassa termina con tres detenidos

Hay una investigación policial abierta

Dos concejales de Vox en Terrassa afrontan una investigación judicial tras la denuncia del alcalde Ballart por “actitud amenazante”

Mossos d'Esquadra.

Mossos d'Esquadra.

ACN

ACN

Terrassa
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres personas este lunes por la tarde en Terrassa (Vallès Occidental), después de que se sintieran dos disparos en un presunto robo violento en un domicilio, según adelantó el digital 'El caso' y confirmaron fuentes policiales al ACN.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

