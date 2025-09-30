Investigación abierta
Un tiroteo durante un robo en un domicilio en Terrassa termina con tres detenidos
Hay una investigación policial abierta
Dos concejales de Vox en Terrassa afrontan una investigación judicial tras la denuncia del alcalde Ballart por “actitud amenazante”
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres personas este lunes por la tarde en Terrassa (Vallès Occidental), después de que se sintieran dos disparos en un presunto robo violento en un domicilio, según adelantó el digital 'El caso' y confirmaron fuentes policiales al ACN.
Los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.
