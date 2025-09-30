Siete de cada diez vecinos de Sant Cugat ven un “problema” en el crecimiento de la población

Sant Cugat vive un momento de paradoja. Aunque la valoración de la ciudadanía sobre su calidad de vida sigue siendo alta, los signos más visibles del crecimiento urbano inquietan a gran parte de la población. Así se desprende de la 49ª ola del Observatori Sociològic –realizada entre el 16 de julio y el 5 de agosto con 1.100 entrevistas–, encargada por el Ayuntamiento.

El dato que llama la atención del estudio es contundente: el 70 % de los encuestados opina que el crecimiento de Sant Cugat aporta más inconvenientes que ventajas, lo que supone un aumento de casi 20 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Las principales causas de descontento citado son la “masificación” del municipio (23 %), el tráfico y la falta de aparcamiento (14,3 %), y el encarecimiento de la vivienda o su escasez (12,5 %). En el otro extremo, quienes perciben ventajas en el crecimiento destacan el incremento de servicios (18,1 %) y de riqueza local (7,9 %).

Ante el escenario de "qué hacer con los terrenos donde todavía se pueden construir viviendas en Sant Cugat", la ciudadanía se inclina de forma clara por poner freno. Un 32% apuesta por detener la construcción tanto como sea posible y un 53% defiende que, si se edifica, sea priorizando al máximo la vivienda pública. Solo un 13% respalda que se continúe construyendo como hasta ahora, lo que confirma la resistencia mayoritaria a seguir ampliando el parque residencial privado en la ciudad.

A pesar de esos recelos, la nota global que los ciudadanos otorgan a vivir en Sant Cugat es de 8 sobre 10, una puntuación que se mantiene estable en comparación con oleadas anteriores. No obstante, cuando evalúan el “estado general de la ciudad” la puntuación baja hasta 6,5 puntos.

Detrás de esas cifras hay matices: la oferta comercial obtiene un 7,3; la seguridad ciudadana, un 7; la oferta deportiva, un 6,9. En cambio, los puntos más flojos son el tráfico (4,3) y la limpieza / el estado de aceras y pavimentos (5).

Entre los asuntos que más preocupan, destacan el vivienda (21,1 %), la limpieza de calles (16,3 %) y el asfalto y las aceras(9,5 %). Curiosamente, el problema de la movilidad —que en anteriores estudios solía situarse en primera posición— ha perdido peso (pasa de 28,6 % a 8,2 %). Eso se debe a la

Hábitos, deporte y comercio local

El informe también explora el día a día: el 72 % de la población practica algún deporte, siendo frecuentes el gimnasio, caminar, correr, bicicleta, pádel o natación.

En cuanto a las compras, un 60 % sigue haciéndolas presencialmente, un 34 % combina presencial y online, y solo un 6 % compra exclusivamente por internet. Además, el 64 % confiere “mucha o bastante” importancia a adquirir productos o servicios en comercios locales.

Acerca del liderazgo político: el 62 % de la ciudadanía declara conocer al alcalde, Josep Maria Vallès, y algo más de la mitad (53,7 %) acierta a nombrarlo por su nombre.

La nota media del alcalde es 5,6. Ese suspenso leve, no obstante, no impide que el 71,4 % de la población le otorgue “aprobado”. La valoración media del gobierno municipal se sitúa en 5,5 puntos.

Qué implicaciones políticas tiene esto

Desde el gobierno local ya han puesto el foco en ciertos resultados clave. En particular, el teniente de alcaldía Jordi Puigneró ha destacado que “unos resultados manifiestan claramente que la población no quiere que el municipio crezca más, porque eso genera más inconvenientes que ventajas”, y resalta que un 76 % de los vecinos estaría de acuerdo con exigir 10 años de empadronamiento para acceder a vivienda pública.

Para los responsables municipales, estas tendencias deben orientar políticas de vivienda, servicios públicos, movilidad y estrategia comercial: equilibrar las ganas de desarrollo con la calidad de vida de quienes ya residen en Sant Cugat.