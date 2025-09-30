Los 8 mejores lugares para encontrar setas cerca de Barcelona este otoño 2025

El otoño 2025 ya está aquí y los aficionados a las setas empiezan a llenar los bosques. Gracias a las lluvias de finales de verano, en los Pirineos ya han aparecido los primeros ejemplares, y los expertos auguran una buena campaña 'boletaire'. No obstante, el mejor momento para salir será entre mediados de octubre y noviembre, cuando aumentan las probabilidades de llenar la cesta sin alejarse demasiado de la ciudad.

En este artículo te contamos algunos de los rincones de la provincia de Barcelona para recolectar setas. Cabe recordar que lo óptimo es acudir al bosque uno o dos días después de una buena lluvia.

Parque Natural del Montseny

No desvelamos nada nuevo si decimos que el Parque Natural del Montseny es uno de los destinos favoritos de los 'boletaires', no solo de la provincia de Barcelona, sino de toda Catalunya. Sus bosques mixtos de hayas, robles y pinos crean el ambiente perfecto para el crecimiento de una gran variedad de hongos, como los boletus (ceps), las trompetas de la muerte y los níscalos (rovellones). La diversidad de microclimas en el Montseny favorece una amplia variedad de setas entre los meses de octubre y diciembre.

No obstante, debido a su popularidad, el Montseny acostumbra a ser un destino muy concurrido durante la temporada de setas, por lo que es recomendable optar por rutas menos transitadas, madrugar mucho o realizar las salidas en días laborables.

Comarca del Berguedà

El Berguedà es una de las comarcas más prolíficas en cuanto a la recolección de setas, donde desde el mes de septiembre ya se empiezan a encontrar los primeros ejemplares. Se trata de una zona especialmente rica en níscalos o rovellones. En esta comarca destacan las zonas de Castellar de n'Hug, La Pobla de Lillet, Vilada, Guardiola de Berguedà o Saldes.

Parque del Montnegre i el Corredor

El parque del Montnegre i el Corredor, ubicado entre las comarcas del Maresme y el Vallès Oriental, es otra opción para los amantes de las setas. Sus extensos bosques son el hogar de muchas especies micológicas. Los rovellones y los 'fredolics' son algunas de las especies más comunes en este parque. Habityualmente, este es un buen lugar al que acudir entre finales de noviembre e inicios de diciembre.

Comarca de Osona

El norte de la comarca de Osona, alrededor de Sant Quirze de Besora, es otro de los puntos interesantes para la recolección de setas en la provincia Barcelona. Concretamente, los bosques de robles y encinas son prolíficos en rovellones y otros hongos entre los meses de octubre y noviembre. También es una buena opción para quienes buscan setas un poco más tardías, como las colmenillas, que suelen aparecer a finales del invierno o principios de la primavera.

Comarca del Moianès

El Moianès es otra comarca rica en bosques de pinos y robles, y una buena opción para la recolección de setas sin aglomeraciones. En esta zona se pueden encontrar, también, especies como los rovellones. La ventaja del Moianès es que, al ser algo menos conocido, puede ofrecer una experiencia más relajada.

Parque Natural del Foix

El Parque Natural del Foix, entre las comarcas del Alt Penedès y el Garraf, es otra zona poco conocida pero con potencial 'boletaire' cuando la temporada ya está algo más avanzada. A partir de finales de noviembre, aproximadamente, en los bosques que rodean el embalse de Foix es posible encontrar ciertas especies.

Sierra de Collserola

A solo un paso de la ciudad de Barcelona y fácilmente accesible en transporte público o bicicleta, el Parque Natural de la Sierra de Collserola es uno de los lugares más a mano para los recolectores de setas de la capital catalana. Pese a la presión urbanística que soporta la montaña, contiene bosques con mucha biodiversidad en los que pueden encontrarse rovellones y otros hongos comestibles.

Las estribaciones hacia el Baix Llobregat y hacia Montcada i Reixac son frecuentadas por vecinos de los barrios aledaños, que conocen los rincones donde afloran trompetas y robellones. Sin embargo, debido a la alta afluencia todo el año, es importante llegar temprano para evitar que las zonas más concurridas queden vacías de setas, o simplemente sean pisadas por excursionistas despistados. Además, cabe tener en cuenta que en este punto la temporada suele ser bastante corta.

Parque del Garraf

El Parque del Garraf, con su paisaje árido y mediterráneo, sorprendentemente también ofrece alguna zona interesante para la búsqueda de setas. Aunque no es el destino más común ni generoso para la recolección, en algunos rincones más húmedos pueden encontrarse especies como el rebozuelo o la seta de cardo. Es un lugar ideal para combinar la búsqueda de setas con rutas de senderismo y buenas vistas al Mediterráneo.