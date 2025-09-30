Santa Coloma impulsa una rebaja del 20% en su tasa de residuos tras meses de presión vecinal

La inédita alianza vecinal para reformar la tasa de residuos de Santa Coloma de Gramenet ha surtido efecto. Tal y como ya avanzó en una entrevista con EL PERIÓDICO, la alcaldesa colomense, Mireia González (PSC), ha anunciado en el Pleno municipal de septiembre una propuesta de "reducción lineal del 20%" en todos los tramos del tributo local de cara a las ordenanzas fiscales del próximo año 2026. En la actualidad, el grueso de hogares de Santa Coloma, unos 37.500, abonan entre 82 y 152 euros anuales. El cambio será propuesto por el Gobierno municipal de PSC y Ciutadans en un pleno extraordinario de octubre dedicado a las nuevas ordenanzas fiscales.

El Ayuntamiento da el paso a rebajar el coste tras incorporar "los ingresos por reciclaje que recibe la corporación municipal y que reducen el coste global del servicio". La legislación europea y estatal obliga a los consistorios a repercutir el coste total del servicio sobre el total de productores de residuos. González ya dejó entrever en la conversación con este diario que Santa Coloma, la ciudad del área metropolitana de Barcelona con peor dato de recogida selectiva de residuos, está mejorando sus niveles de reciclaje.

En julio, una treintena de asociaciones colomenses, incluida la federación que agrupa a todas las entidades (la FAVGRAM), sumaron fuerzas para presentar un manifiesto conjunto que pide reformar la tasa para reclamar "un sistema más justo" y que "no penalice a las familias que sí reciclan". El consistorio estudia también nuevas bonificaciones.

Implantación de los contenedores inteligentes

La remodelación de la tasa de residuos glutinó una entente vecinal —que buscó desmarcarse del discurso de la extrema derecha—sin demasiados precedentes los últimos tiempos en Santa Coloma. Además de asociaciones vecinales —de los barrios de Fondo, Singuerlín o Santa Rosa entre ellas—, en el manifiesto constaron también colectivos locales como Ningú Sense Llar o la Marea Pensionista, así como formaciones políticas como ERC Gramenet, que lidera la oposición local.

La principal reclamación vecinal pasó por que el Ayuntamiento cambie su modelo de reciclaje e implemente contenedores inteligentes o recogida 'puerta a puerta', fórmulas por las que el propio AMB apuesta para hacer efectivo el principio europeo de 'quien contamina, paga'. El consistorio prevé implantar contenedores inteligentes a partir de enero del 2026.

También pidieron los vecinos un cambio de modelo para el cálculo de la tasa. El Ayuntamiento habla de esta nueva reducción como "punto de partida". Fuentes municipales explican que diferentes organismos de control, como la Agència Catalana de Residuos o la Sindicatura de Cuentas, están recabando información para evaluar la implementación de la tasa.

"Una vez se disponga de los informes, se volverá a evaluar los diferentes modelos de gestión de cobro de la tasa, ahora incluida en el recibo del consumo de agua que gira Aigües de Barcelona cada dos meses", apunta el consistorio colomense. Además del grueso vecinal que reclama la reforma de la tasa, contra la tasa de residuos batalla también la extrema derecha, en este caso para que se suprima de plano. Tanto en Santa Coloma como en otras ciudades de la región metropolitana como Mataró o El Prat de Llobregat, Vox y sus 'marcas blancas' vecinales han hallado en su confrontación al tributo local una forma de minar la confianza vecinal en el sistema e, indirectamente, de captar apoyos pensando en las elecciones municipales del próximo 2027.