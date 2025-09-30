Guía
Salón Caravaning Barcelona 2025: Fechas, ubicación y más de 700 vehículos para ver y comparar
Viajar en camper cuando todos vuelven: esa es la clave
Unas 50 autocaravanas protestan para reclamar espacios públicos donde estacionar
Del 11 al 19 de octubre de 2025, el Recinto Gran Via de Fira de Barcelona acogerá el Salón Caravaning Barcelona, el mayor evento del sector en España y una referencia europea para los amantes del turismo itinerante.
La edición de este año reunirá 250 marcas, 134 expositores y más de 700 modelos de vehículos, expuestos en un espacio de 65.000 m², convirtiéndose en el punto de encuentro ideal para quienes buscan descubrir las últimas tendencias en autocaravanas, campers, caravanas y accesorios.
Horarios y entradas
- Fechas: del 11 al 19 de octubre de 2025
- Lugar: Recinto Gran Via, Pabellones 2 y 3 – acceso por Hall Europa (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)
- Horarios:
- Laborables: de 11:00 a 19:00 h
- Fines de semana: de 10:00 a 20:00 h
- Domingo 19: de 10:00 a 15:00 h
- Entradas: 12 € entre semana y 13 € los fines de semana, disponibles online.
Charlas y asesoramiento
Además de la exposición de vehículos, el salón ofrecerá foodtrucks, actividades familiares y un programa de charlas y presentaciones sobre rutas, viajes y consejos prácticos de la mano de expertos y amantes del turismo itinerante.
Quienes se inicien en el mundo del caravaning también podrán acudir al Área de Asesoramiento, donde profesionales del sector resolverán dudas sobre qué vehículo elegir, cómo empezar o qué equipamiento es necesario. También habrá una amplia zona de stands con accesorios, complementos y soluciones de camperización.
Novedades 2025: tecnología y sostenibilidad
Según han anunciado los organizadores, esta edición del Salón Caravaning mostrará modelos “más tech, cómodos y sostenibles”, con innovaciones en seguridad, confort y diseños adaptables al perfil de cada viajero.
El presidente de Aseicar, José Manuel Jurado, ha destacado el auge del turismo itinerante como “el fenómeno más novedoso y que actualmente dinamiza el sector”. Por su parte, la presidenta de Gremcar, Susana Colom, ha subrayado que las marcas apuestan por vehículos que mejoran la experiencia tanto en ruta como en las paradas.
Así mismo, han señalado que uno de los protagonistas de este año será la camperización, con modelos de furgonetas y propuestas modulares..
