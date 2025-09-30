Sabadell prevé una subida del 2,5% en los impuestos municipales a partir de 2026

El gobierno municipal de Sabadell, formado por PSC y Junts, ha anunciado este martes que los impuestos y tasas municipales se incrementarán un 2,5% a partir del 1 de enero de 2026. Con este anuncio arranca la negociación de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, aunque, al contar con mayoría absoluta, el ejecutivo local no prevé grandes modificaciones en la propuesta.

De aprobarse definitivamente, la medida supondrá que, desde el inicio del actual mandato, los tributos municipales habrán acumulado un aumento cercano al 21%. En 2024 la subida fue del 15%, en 2025 alcanzó el 2,8% y, se le añade ahora el nuevo ajuste previsto para 2026.

El consistorio argumenta que la actualización responde a la previsión de inflación publicada por el Banco de España, que sitúa el Índice de Precios al Consumo (IPC) en torno al 2,5% para ese año. De este modo, defienden, los ingresos municipales mantendrán su capacidad de financiar los servicios públicos y las inversiones previstas en la ciudad.