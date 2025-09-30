El PP tumba en el Senado la cesión a Barcelona de la Casa de la Marina para vivienda pública

El PP ha usado su mayoría en el Senado para tumbar en la Comisión de Hacienda una iniciativa de ERC con la que buscaba forzar al Gobierno a ceder al Ayuntamiento de Barcelona el edificio Casa de la Marina --un bloque de la Barceloneta que actualmente está prácticamente en desuso-- para que la administración municipal lo destinara a vivienda pública.

La moción ha sido rechazada con los votos en contra del PP (17) y la abstención del PSOE, mientras que EH Bildu y Junts han respaldado la propuesta de ERC con tres votos a favor.

El senador de ERC Joan Josep Queralt ha defendido la cesión de forma gratuita del inmueble al consistorio barcelonés para su rehabilitación y puesta en el mercado como viviendas sociales, argumentando que es una cesión apoyada por "todos los grupos parlamentarios".

Por su parte, la senadora del PP Raquel González ha presentado una enmienda para "preservar la titularidad pública del edificio", tildando el traspaso de "moneda de cambio en una negociación partidista" entre ERC y el Gobierno, además de asegurar una rehabilitación integral del inmueble, que ERC ha rechazado.

"Si en vez de lo público le llamaran de otra forma, lo entendería, pero el concepto que ustedes manejan de lo público, no casa con los manuales de Derecho", ha justificado ERC.

La casa de la Marina

Construida entre 1953 y 1954 por el arquitecto Josep Antoni Corderch de Sentmenat, la Casa de la Marina fue concebida para alojar a los marineros y las familias trabajadoras del barrio, en un momento en el que el puerto y la actividad marítima eran "motores económicos del territorio", según consta en la exposición de motivos del texto, consultada por Europa Press.

En la actualidad, el inmueble se encuentra en un "estado de abandono e infrautilización", puesto que solo tres de las 12 viviendas, de unos 72 metros cuadrados cada una, están ocupadas, mientras que la fachada presenta "un evidente deterioro" con riesgo de desprendimientos.