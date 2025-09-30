Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell

El futuro paseo Antoni Farrés se levantará sobre los terrenos que hasta 2017 ocupaban las vías de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), soterrados en su paso por Sabadell. El descampado que durante años separaba Gràcia y Can Feu empieza a desaparecer. Esta semana han arrancado las obras del futuro paseo Antoni Farrés, una intervención urbanística de 12.600 metros cuadrados que supondrá una gran transformación de la zona en décadas con una inversión de 4,3 millones de euros.

El nuevo espacio unirá la rambla d’Ibèria con el paseo de Can Feu, ofreciendo a la ciudadanía un recorrido central entre árboles, zonas de descanso, juegos infantiles y espacios de actividad física al aire libre.

En total se plantarán 250 árboles de distintas especies, acompañados de vegetación arbustiva y herbácea que cubrirá más del 40% de la superficie. El objetivo: crear un refugio climático con bancos, fuentes y una plaza central pensada para encuentros y actividades colectivas, según la alcaldesa de la ciudad, Marta Farrés (PSC).

El proyecto también introduce cambios en la movilidad. El carrer de Fraser Lawton se reconvertirá en una zona de prioridad para peatones y vehículos de movilidad personal, siguiendo la línea ya aplicada en el carrer d’Enginyer Playà. La iluminación será de bajo consumo, y tanto el mobiliario como los pavimentos responderán a criterios de sostenibilidad.

Las obras obligan a cortar el tráfico en la callde de Júpiter, entre Fraser Lawton y Enginyer Playà, aunque el Ayuntamiento ha garantizado en todo momento el acceso a los vecinos.

Aparcamiento en Can Feu: 68 nuevas plazas

La transformación llega acompañada de un nuevo aparcamiento en la intersección del paseo de Can Feu con la plaza del Mil·lenari. Allí se habilitarán 68 plazas —dos para personas con movilidad reducida y dos con cargadores eléctricos— además de iluminación, cámaras de videovigilancia y zonas ajardinadas. La inversión asciende a 307.098 euros y la previsión es que los trabajos concluyan en el primer trimestre de 2026.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Aparcamientos de la ciudad, que ya ha creado más de 230 nuevas plazas desde 2019 y que aspira a sumar otras 240 antes de finalizar el mandato, superando así las 470 en total.

Un espacio con memoria

La elección del nombre no es casual. Antoni Farrés, histórico alcalde de Sabadell, se suma a la estrategia de la ciudad por resignificar su nomenclátor y dotarlo de memoria democrática. En los últimos años, la capital vallesana ha rebautizado espacios emblemáticos: la plaza del Alcalde Marcet y la de Antoni Llonch —ambos exalcaldes franquistas— pasaron a llamarse en 2019 plaza de las Dones del Tèxtil y plaza de Clara Campoamor. También se han dedicado espacios de recuerdo a figuras como Cipriano Martos o Patricio Peñalver, víctimas de la represión franquista.

Junto al paseo, ya han comenzado además las obras de rehabilitación del castillo de Can Feu, con el objetivo de transformarlo en equipamiento cultural en un futuro.