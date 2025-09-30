Un hombre se enzarza con una mujer mayor en el metro de Barcelona por ser "española": "Aquí no vivirás a gusto mientras Puigdemont tenga que estar en Bélgica"

En sus más de cien años de historia, el metro de Barcelona ha vivido numerosos episodios polémicos como discusiones, comportamientos incívicos o incluso enfrentamientos violentos.

Aunque estos casos son excepcionales y no reflejan el uso mayoritario y cotidiano de este transporte público, muchos de estos casos se vuelven virales en plataformas como Tiktok.

De hecho, esta última semana se ha difundido un vídeo en redes sociales que ha suscitado polémica: en él, un hombre aparece discutiendo e insultando a una mujer mayor dentro de un vagón del metro de Barcelona.

“Yo estoy en Catalunya”

La escena, grabada por otro pasajero, ha generado indignación entre los usuarios por el tono de los insultos y por la negativa del individuo a levantarse de un asiento reservado para pasajeros con movilidad reducida, ancianos, embarazadas o aquellos que viajan con niños.

En las imágenes, se observa al viajero bastante alterado y arremetiendo duramente contra la mujer: “Yo estoy en Catalunya, al lado de España. Vete tú a España, puta española asquerosa, muerta de hambre", arremete el individuo.

“Estás loco y no vale la pena hablar contigo”, le responde la señora, incrédula ante la situación que está viviendo.

Paciencia admirable

“Tiene que estar Puigdemont en Bélgica y tú aquí. Aquí no vivirás a gusto mientras Puigdemont tenga que estar en Bélgica”, defiende el catalán.

El hombre no escatimó en insultos: “Puta española, muerta de hambre, asquerosa. Que putas son las españolas en Catalunya”.

La mujer, con una paciencia admirable, evitó responder con la misma agresividad y trató de dar por terminada la discusión: “Maleducado, menos mal que los catalanes no son como tú”, replica la señora.

Comentarios catalanófobos

El vídeo, que en apenas cinco días acumula más de 110.000 visitas, se ha llenado de comentarios apoyando a la anciana, pero también de mensajes catalanófobos:

“Soy de Bilbao y español, no piso Cataluña ni aunque me regalen la estancia un mes a gastos pagados”, comenta un usuario.

Otra agresión del mismo hombre

También ha comentado la grabación una usuaria que asegura que se encontró al mismo hombre en la línea 4 del metro de la capital catalana y que amenazó con agredirla por llevar una pulsera con la bandera de España:

“Hola, a mí el día 19/08 me pasó igual con este hombre, iba en el metro tranquilamente con una pulsera de España que me compré en Granada y me empezó a decir de todo, incluso que iba a vio*** y pegarme si me pillaba a solas, además de decirme muchos insultos”, explica la joven.

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un altavoz de episodios de incivismo que generan rechazo entre la ciudadanía. No obstante, estos casos son excepcionales, y no definen el pensamiento de la gran mayoría de personas que viven en Catalunya.