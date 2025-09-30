"Faltan pescaderos profesionales": los mercados del área de BCN buscan relevo generacional

Los mercados municipales viven un momento decisivo. El cierre de paradas no se debe tanto a la falta de clientela como a la ausencia de relevo generacional. Y la pescadería es, quizá, el oficio más afectado: cada vez resulta más difícil encontrar profesionales que sepan cortar, limpiar y vender pescado fresco.

En este contexto, el mercado de Torreblanca, en Sant Cugat, ha reunido este 30 de septiembre a unos quince jóvenes que han aprendido a filetear, a preparar bandejas de pescado y a atender a clientes, dentro de la segunda edición del curso de auxiliares de mercado impulsado por la Diputación de Barcelona (DIBA).

“La mayoría de paradas que han cerrado lo han hecho por falta de profesionales formados”, ha reconocido Olga Serra, diputada de la DIBA. “Encontrar pescaderos, carniceros o charcuteros ha costado mucho, y por eso hemos apostado por formar a gente que necesita empleo en oficios donde hay una gran demanda y que además han permitido asegurar este relevo generacional”.

Jóvenes aprenden a cortar pescado en el Mercat de Torre Blanca de Sant Cugat del Vallès / Elisenda Pons

El curso, con una duración de 155 horas, se inició el año pasado como prueba piloto en Mataró, Manlleu y Sant Boi, y en 2025 llegarán a Sant Cugat, Rubí y Ripollet. La formación incluye módulos de carnicería, charcutería, avicultura y, como novedad, 35 horas específicas de pescadería -fruto de esta demanda- y 60 horas de prácticas en paradas y comercios de alimentación.

El teniente de alcalde de Sant Cugat, Bernat Picornell (ERC), ha explicado que la iniciativa ha nacido de una demanda clara: “Muy a menudo hemos recibido solicitudes de paradistas, especialmente pescaderos, que no han encontrado personal formado ni gente que haya querido trabajar en el sector. Por eso este curso ha sido tan importante: no se ha aprendido solo en un aula, sino en el día a día del mercado”. Picornell ha insistido en que el programa ha permitido “garantizar empleo digno, dinamizar los mercados y asegurar la continuidad de oficios que forman parte de nuestra vida cotidiana”.

Jóvenes acceden en el curso de la DIBA para formarse como paradistasa / Elisenda Pons

La formadora de pescadería, Natàlia Alcácer, lo resume: “Ha costado mucho encontrar pescaderos profesionales que lo hayan sabido hacer bien. Aquí hemos estado para dar visibilidad a este oficio y a otros que parecen olvidados”. Alcácer, con una larga trayectoria en el sector alimentario, ha recordado además que lo que distingue al mercado no es solo el producto, sino el trato directo: “El paradista siempre ha escuchado, ha aconsejado, ha conocido a quien compra. Esa atención no la ha podido dar una gran superficie”.

El perfil de los alumnos es diverso. Aunque la mayoría son jóvenes de poco más de veinte años tambén hay algun adultos que superan los cincuenta, vecinos de toda la vida y personas recién llegadas. Todos han sido seleccionados por los servicios locales de ocupación y comparten un objetivo común: encontrar una oportunidad laboral en un sector que, pese a las dificultades, sigue siendo esencial en la vida de los municipios.

Los datos confirman el reto. Según el Cens de Mercats Municipals 2024, en la demarcación de Barcelona existen 91 mercados con 3.203 paradas. De ellas, un 65% están en funcionamiento, generando más de 3.200 empleos. En el Vallès Occidental, donde se imparte la formación, hay 18 mercados con 731 paradas: 57 de pescado y marisco, 116 de carnicería y avicultura y 65 de charcutería. La falta de profesionales amenaza directamente este tejido comercial.

“Se ha tratado de dar herramientas reales a los municipios para cubrir una necesidad que nos han transmitido directamente los ayuntamientos”, ha defendido Serra. De momento, Sant Cugat, Rubí y Ripollet han recogido, o recogerán al largo de este curso, el testigo