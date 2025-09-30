Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral

Un atasco de tráfico.

Un atasco de tráfico. / Marc Asensio Clupes / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Este martes por la mañana, el tráfico se ha complicado en plena hora punta en el área metropolitana de Barcelona. Por un lado, la B-23 entre Barcelona y El Papiol (Baix Llobregat) en sentido norte ha registrado 13 kilómetros de colas. También hay densidad en la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Pallejà en sentido norte con 13 kilómetros de retenciones, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Por otro lado, a causa de un accidente en la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona se han cortado dos carriles en sentido sur, lo que genera más de 9 kilómetros de colas que llegan hasta Santa Coloma. La Guardia Urbana ha informado de que realiza desvíos a la altura del túnel de la Vila Olímpica, donde se ha producido el siniestro.

La Ronda de Dalt (B-20) también presenta graves retenciones de más de 11 kilómetros en dirección Llobregat.

