Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral

Este martes por la mañana, el tráfico se ha complicado en plena hora punta en el área metropolitana de Barcelona. Por un lado, la B-23 entre Barcelona y El Papiol (Baix Llobregat) en sentido norte ha registrado 13 kilómetros de colas. También hay densidad en la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Pallejà en sentido norte con 13 kilómetros de retenciones, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Por otro lado, a causa de un accidente en la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona se han cortado dos carriles en sentido sur, lo que genera más de 9 kilómetros de colas que llegan hasta Santa Coloma. La Guardia Urbana ha informado de que realiza desvíos a la altura del túnel de la Vila Olímpica, donde se ha producido el siniestro.

La Ronda de Dalt (B-20) también presenta graves retenciones de más de 11 kilómetros en dirección Llobregat.