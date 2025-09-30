Movilidad
Mañana complicada en el tráfico en Barcelona: 13 kilómetros de colas en la B-23 y dos carriles cortados en la Ronda Litoral
Este martes por la mañana, el tráfico se ha complicado en plena hora punta en el área metropolitana de Barcelona. Por un lado, la B-23 entre Barcelona y El Papiol (Baix Llobregat) en sentido norte ha registrado 13 kilómetros de colas. También hay densidad en la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Pallejà en sentido norte con 13 kilómetros de retenciones, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).
Por otro lado, a causa de un accidente en la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona se han cortado dos carriles en sentido sur, lo que genera más de 9 kilómetros de colas que llegan hasta Santa Coloma. La Guardia Urbana ha informado de que realiza desvíos a la altura del túnel de la Vila Olímpica, donde se ha producido el siniestro.
La Ronda de Dalt (B-20) también presenta graves retenciones de más de 11 kilómetros en dirección Llobregat.
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Un incendio calcina totalmente un chiringuito del Port Olímpic durante la última noche de la Mercè
- Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona
- El catalán retrocede en el piromusical de la Mercè
- Cuenta atrás para la reapertura de la Mola: exposición renovada y servicios mínimos
- Alstom sale de la lista negra de la ONU sobre Palestina y podrá fabricar trenes para el metro de Barcelona
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control