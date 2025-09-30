Sancionan con 325.000 euros a Moventis por nuevos "incumplimientos" del contrato de los autobuses de L'Hospitalet

Nuevo varapalo para Marfina Bus, la empresa del grupo Moventis que gestiona las líneas de autobús de L'Hospitalet, El Prat, así como de otros municipios del Baix Llobregat. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado una nueva sanción contra la compañía de transporte, es ta vez, por valor de 325.000 euros. A principios de año, la administración metropolitana ya interpuso otras dos multas tras detectar "incumplimientos" del contrato respecto a los tiempos y frecuencias de las líneas M12 y M14. Entonces, las sanciones tuvieron un valor de 85.000 euros cada una. El motivo por el que la nueva multa es tan superior recae en la reincidencia de la infracción. En este caso, el AMB considera que se trata de una falta "muy grave" por haber cometido dos infracciones graves en los horarios de la línea M12 en un periodo de tiempo inferior a 12 meses.

La moción del Consejo Metropolitano aprobada destaca que "pese a que se ha requerido repetidamente a la contratista" que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato por lo que respecta al horario y la puntualidad en la prestación del servicio, la compañía "no ha subsanado de manera efectiva y satisfactoria las deficiencias detectadas en la ejecución del presente contacto por lo que respecta a la línea M12". Es por ello que, con fecha del 19 de septiembre de 2025, la Dirección de Servicios del Transporte Público, emitió un informe remarcando que durante el primer semestre del año 2025 "se han continuado registrando deficiencias importantes en el cumplimiento de los horarios previstos contractualmente en la línea M12".

El Pleno metropolitano considera así "los persistentes incumplimientos sistémicos de los horarios" y, ante la reiteración de la falta, estima una sanción muy grave. Una penalidad que puede oscilar entre los 100.000 y 400.000 euros y que, teniendo en cuenta las especificidades del caso, se ha estimado una multa por 325.000 euros. Además, el Área Metropolitana insta a Moventis a ejecutar el servicio dando "estricto cumplimiento" al contrato y "respetando los horarios de referencia del AMB". También advierte a Marfina Bus que un nuevo incumplimiento de este tipo podría suponer una penalidad adicional a la anterior mencionada, que comportaría "la pérdida de los incentivos por gestión" previstos en los pliegos licitación.

De este modo, el AMB otorga un periodo de 10 días de margen para que Moventis formule las alegaciones que estime oportunas. Fuentes de la compañía han defendido en distintas ocasiones a este diario que cuando los vehículos salen de cabecera las ratios de puntualidad son cercanas al 90% y que los desajustes se producen en los tramos entre parada y parada, donde los buses se ven afectados por el tráfico, semáforos u otros elementos. A su vez, comentan que el margen de retraso que se contempla en los pliegos es bajo, de “un 20% de decalaje”. Es decir, dicen que si, por ejemplo, el tiempo entre dos paradas es de seis o siete minutos, los buses cuentan con un margen de apenas un minuto de retraso para cumplir con los parámetros establecidos.

El punto, que ha entrado en el Pleno por la vía de urgencia, ha sido aprobado con el voto favorable de todos los grupos excepto Vivim Montcada y Vox, que se han abstenido.

Incumplimientos en torno al 55%

El informe que ha propiciado la multa, al que ha tenido acceso este diario, asevera que los incumplimientos en el horario "tienen un impacto muy negativo en los miles de usuarios que lo utilizan a diario". En una línea con tan elevada demanda, "no prestar el servicio de forma regular implica que haya expediciones que vayan muy cargadas, ya que los viajeros que esperan en la parada se acumulan en un mayor número de lo normal", reza el texto, que añade que esto ocasiona "graves problemas de aglomeraciones y vehículos que superan el aforo".

Además, el informe técnico del AMB afirma que, en las distintas inspecciones realizadas, se observa un grado "muy elevado de incumplimiento de los horarios de referencia en las salidas de los puestos de cabecera" de forma generalizada durante todo el primer semestre de este 2025. El incumplimiento es "muy elevado" en las dos cabeceras de la línea M12, la que transporta más usuarios del contrato que gestiona Moventis en L'Hospitalet, pero de forma "mucho más grave en la salida de Barcelona en sentido Cornellà", que se sitúa en porcentajes de incumplimiento en torno al 55% de las expediciones registradas. El análisis remarca también que, a pesar de los requerimientos y advertencias realizadas por esta administración a la empresa, "lejos de mejorar respecto al año anterior, durante el primer semestre de 2025 el porcentaje de incumplimiento en las salidas ha empeorado".

El portavoz de ERC en el Ayuntamiento de L'Hospitalet e integrante del gobierno del AMB, Jaume Graells, ha intervenido en la sesión plenaria para denunciar esas deficiencias y reclamar, si no hay mejoras, la rescisión del contrato. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà, Antonio Balmón (PSC), ha respondido que es "muy consciente" de los problemas en los autobuses de Moventis porque su hija mayor se lo explica cada noche. Balmón ha recordado que muchos conductores se marcharon también a TMB a raíz de una oposición convocada y que todas las líneas metropolitanas que han cambiado de manos han tenido problemas al inicio porque su gestión es "complicada", así como lo han sido las respectivas adaptaciones entre empresas y trabajadores. "Esperemos que unos y otros lo puedan reconducir", ha añadido el edil, quien ha apuntado también que de cara al próximo año se reformularán algunas líneas.

Conflicto enquistado

Los autobuses de L'Hospitalet conviven también con un conflicto laboral que se prolonga desde septiembre de 2024, cuando los conductores empezaron a convocar las primeras jornadas de huelga y paros parciales. A lo largo de este año, la disputa entre ambas partes ha escalado a los tribunales en varias ocasiones. Primero fueron los trabajadores quienes presentaron una demanda de conflicto colectivo para solicitar la nulidad de la aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que la compañía aplicó de forma unilateral para reestructurar jornadas y vacaciones. Una medida definida como "indispensable" por la empresa, pero que los trabajadores consideran del todo "injustificada". Sin embargo, Moventis interpuso también una demanda contra el comité de huelga en la que reclamaba que se considerasen ilegales las convocatorias de huelga desde el pasado mes de octubre de 2024, así como una “indemnización de 400.000 euros” en concepto de "daños y perjuicios”.

Además, el comité de empresa presentó en julio de este 2025 una nueva demanda en juzgado de lo contencioso-administrativo por una vulneración del derecho a huelga por parte de Marfina Bus —empresa del grupo Moventis—. El juicio se celebró este lunes 29 de septiembre y las partes esperan ahora la resolución judicial. Las constantes quejas de los usuarios por el mal funcionamiento de algunas líneas, así como un conflicto laboral que se prolonga, han llevado a las administraciones más implicadas —el AMB, como responsable del servicio; y el Ayuntamiento de L'Hospitalet, al ser la ciudad más afectada— a pronunciarse e instar a una resolución que permita un mejor servicio.