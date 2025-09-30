Entidades de Badalona piden a Albiol que presione al PP para que cambie su postura sobre el catalán en la UE

Quince entidades, impulsadas por la Plataforma per la Llengua, han enviado una carta al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, para pedirle que interceda en el PP para que el partido cambie su postura sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE). Los firmantes consideran que Albiol tiene "una responsabilidad y una oportunidad históricas para defender el catalán", y lamentan que líderes populares como el presidente del partido en Catalunya, Alejandro Fernández, hayan "reconocido" que el PP trabaja "activamente" para impedir el reconocimiento europeo del catalán. Así, las entidades que envían la carta ―entre las que se encuentran asociaciones de vecinos, deportivas y culturales―, instan a Albiol a defender la oficialidad del idioma "teniendo en cuenta que la lengua catalana también es oficial en la Constitución española y que la oficialidad no restaría estatus a ninguna otra lengua".

La petición no llega en un momento casual. Durante esta semana, diversos dirigentes del PP europeo se encuentran en Catalunya, ya que este lunes tuvo lugar la cumbre del Comité de las Regiones del PP Europeo en Badalona; encuentro en que se habló de municipalismo, inmigración y seguridad, y que culminó con la firma de la 'Declaración de Badalona'. Asimismo, los días 2 y 3 de octubre el partido celebrará otra cumbre, esta vez en Barcelona, con la industria, la competitividad, las relaciones transatlánticas y también la inmigración como ejes centrales.

En este sentido, las entidades firmantes de la carta reclaman al alcalde que "aproveche las cumbres que hace esta semana el PP europeo en Catalunya para conseguir el 'sí' [al respecto de la oficialidad del catalán en la UE] de los estados gobernados por este partido".

Controvertida moción

Además, el tema del uso y la defensa del catalán ha recobrado especial interés en la ciudad desde el Pleno municipal del pasado 15 de septiembre, cuando el PP presentó y aprobó una moción en apoyo del Pacte Nacional per la Llengua. El texto acordaba que el Pleno del Ayuntamiento de Badalona "expresa su apoyo al Pacte Nacional per la Llengua, impulsado por el gobierno de la Generalitat de Catalunya, como un instrumento estratégico para proteger, incentivar y aumentar el uso del catalán en todos los sectores de la sociedad".

Pocos días después, el propio Albiol reconoció públicamente un "error" en el redactado de la moción, concretamente en el primer punto del texto, precisamente en el que se explicita el "apoyo" del ayuntamiento al pacto. Así lo matizó el alcalde en redes sociales, a través de un vídeo: "El primer punto se podría haber redactado de otra manera y ha dado pie a confusión porque dice que Badalona expresa su apoyo al Pacte Nacional per la llengua y tendría que decir 'algunos puntos' del pacto".

La mayoría absoluta del PP de Albiol en el Pleno badalonés les permite aprobar cualquier moción solamente con sus votos, así como tumbar cualquier moción presentada por la oposición, aunque la defiendan en bloque. Así, la controvertida moción sobre el uso del catalán en Europa fue presentada por el propio PP por la vía de urgencia y minutos antes de empezar el Pleno, algo que enervó a la oposición, que ya había presentado anteriormente una moción sobre el apoyo al pacto por la lengua e impulso de actuaciones municipales en defensa del catalán. El movimiento de Albiol fue entendido por la oposición como un abuso de poder, hasta el punto que abandonaron en bloque el Pleno municipal.