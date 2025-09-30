El corredor de bus entre la Garriga y Montornès se dividirá en dos líneas a partir del 7 de octubre

El corredor de bus entre la Garriga y Montornès se dividirá a partir del 7 de octubre en dos líneas: una conectará la Garriga, les Franqueses y Granollers; mientras que la segunda realizará la otra parte del recorrido, y partirá de Granollers para pasar por Montmeló y terminar en Montornés. La medida busca “adaptarlo a las necesidades de los usuarios”, según la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecológica, Sílvia Paneque, que ha anunciado los cambios este martes en el Parlament.

Las dos líneas ampliarán la frecuencia de paso, que será de 30 minutos, y también la cobertura horaria, coordinando los horarios con los de la línea de Rodalies R2.

Nueva línea en Vallromanes

Esta reestructuración implica también la creación de la nueva línea que conectará Vallromanes con Montmeló, pasando por Vilanova del Vallès y Montornès, que igualmente enlazará con la línea de Rodalies R2. La frecuencia de esta nueva línea será también de 30 minutos.

La consellera ha vinculado esta mejora con “el proceso de escucha constante” que el Govern mantiene con los usuarios de los diferentes servicios de transporte público, y ha avanzado que también se aplicará en el Plan Alternativo de Transporte (PAT) diseñado para las obras de desdoblamiento del tramo de la línea R3 entre Parets del Vallès y la Garriga. “Pondremos todos los recursos que hagan falta para aplicar las mejoras que podamos detectar en el PAT una vez se ponga en marcha, con el fin de facilitar la vida de las personas mientras duren las obras”, ha asegurado.

Territori anunció en septiembre la puesta en marcha de un plan de choque destinado a reforzar los buses interurbanos ante el aumento récord de usuarios, que han crecido un 17% desde 2019 hasta alcanzar un máximo histórico de 82,6 millones. Para ello está destinando 17 millones a reforzar 62 líneas durante el próximo año con las que atender el incremento de viajeros.